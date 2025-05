Très mauvaise nouvelle pour l'ASSE. La défaite à domicile face à l'AS Monaco (1-3) n'est clairement pas à l'avantage des verts tandis que Le Havre s'est imposé face à Auxerre (1-2) et qu'Angers creuse l'écart en prenant le meilleur sur Nantes (victoire 0-1). Le coach angevin Alexandre Dujeux s'est exprimé en conférence de presse sur la lutte pour le maintien en Ligue 1.

"La victoire ? Un vrai soulagement"

Sur une très mauvaise lancée depuis début mars, l'Angers SCO ne connaissait qu'une seule petite victoire en huit rencontres. Mais ce dimanche, opposés au FC Nantes, les Angevins se sont imposés grâce à la première réalisation de la saison de Jim Allevinah (52').

Alexandre Dujeux, coach du SCO : "Un vrai soulagement, beaucoup de satisfaction. C’est une grosse bouffée d’air pour ce groupe qui traverse une période compliquée, avec des résultats en baisse et pas mal de pépins physiques. Je parle souvent des valeurs morales de ce collectif, et ce soir, ils ont montré énormément de détermination. Cette victoire, elle compte. Elle est symbolique, importante.

Rien n’est encore fait. Il reste des matchs, et mathématiquement, ce n’est pas terminé. Tout dépend aussi du résultat du Havre à Auxerre. Si Le Havre gagne, ils reviennent à deux points, donc forcément, il faut rester prudent. Mais venir gagner ici, dans ces conditions, c’est un sacré coup. Et pouvoir le partager avec nos supporters, ça fait du bien, parce que dernièrement, on n’a pas eu souvent cette opportunité. Il fallait en profiter, surtout dans un match à forte pression. D’où ce sentiment de soulagement et cette grande satisfaction."

Angers boosté par ses indésirables en Ligue 1 ?

Alexandre Dujeux : "C’est vrai que ces dernières semaines, au niveau comptable, on avance moins vite. Mais ce n’est pas parce qu’on fait de mauvais matchs. Contre Lille, par exemple, on aurait pu mener 2-0. On ne le fait pas, ils reviennent. Mais ces garçons-là (ndlr : les indésirables), qui sont moins exposés, arrivent avec de la fraîcheur, l’envie de prouver. Et à ce moment de la saison, ça fait du bien. Ousmane Camara revient de très loin.

Il devait partir en début de saison. (...) Aujourd’hui, il bosse très bien. Je sais qu’il a aussi mis des choses en place en dehors du club, qu’il se prend en main. Et là, ça commence à payer. "

"On se demande si on n’a pas été maraboutés"

Alexandre Dujeux : "Franchement, on se demande si on n’a pas été maraboutés. Je n’ai jamais eu autant de blessés. Depuis deux ans et demi avec ce staff, jamais une telle série. Mais la chance qu’on a, c’est d’avoir des mecs qui bossent. Si Ousmane ou Marius avaient lâché, ils n’auraient pas été prêts ce soir, et on n’aurait sans doute pas gagné. Cette victoire, c’est leur récompense, mais c’est aussi celle du groupe tout entier.

Je n’ai pas parlé avant le match, mais j’avais dit que ça pouvait être une belle histoire pour nous, pour ce groupe. Parce qu’on était tellement diminués que, réussir un truc ce soir, ce serait énorme. Une victoire, c’est fantastique. Même un point, ça aurait été bien. Mais là, c'est fantastique pour le groupe."