L'ASSE accueillait l'AS Monaco ce samedi à 21h05 pour le compte de la 32e journée de ligue 1. À 3 journées de la fin et toujours en position de relégable, les Verts n'avaient plus le choix, ils devaient l'emporter pour espérer se maintenir dans l'élite. Résumé du match.

Dès la 2e minute, les Monégasques frappent fort : bien servi par Caio Henrique côté gauche, Akliouche ouvre le score à bout portant après un centre parfaitement ajusté. Pris à froid, les Stéphanois doivent courir après le score. Malgré une volonté évidente de réagir et un rythme très élevé, les Verts laissent de nombreux espaces dans leur dos, que Balogun et Minamino tentent d’exploiter.

Le match est haché par plusieurs interruptions, notamment les blessures successives de Biereth (remplacé par Embolo à la 15e) et Minamino, un temps touché. Cela n’empêche pas Monaco de se montrer dangereux : Larsonneur s’illustre à la 29e sur une belle frappe d’Akliouche, évitant le break.

Des Verts entreprenants mais en manque de réalisme

Malgré leur retard, les hommes d’Eirik Horneland prennent le jeu à leur compte avec 60 % de possession en première période. La volonté de produire du jeu est palpable, comme sur cette très belle action collective à la 45e+2 : Davitashvili sert en retrait un ballon en or à Pétrot, seul au point de penalty, mais ce dernier manque complètement sa reprise. L'égalisation était proche.

L’ASSE tente beaucoup (4 tirs), mais sans cadrer. Le déchet technique reste important, notamment dans les transmissions offensives. En face, Monaco est plus chirurgical avec 4 frappes cadrées sur 5 tentées. Le réalisme fait la différence à la pause.

Saint-Étienne rentre aux vestiaires avec un but de retard, mais la prestation globale reste encourageante. La combativité est là, le public pousse, et l’équipe montre de belles intentions. Reste à corriger la précision dans les 30 derniers mètres pour espérer renverser la tendance en seconde période.

Davitashvili rallume la flamme, mais l’ASM répond immédiatement

Alors que les Verts accusaient un retard d’un but à la pause, l’espoir a brièvement renaît à la 65e minute grâce à une sublime frappe enroulée de Zuriko Davitashvili. Un but splendide qui a fait chavirer Geoffroy-Guichard et réveillé une équipe stéphanoise jusque-là en manque d’efficacité offensive. Mais cette éclaircie a été de courte durée. Trois minutes plus tard, Moatasem Al-Musrati, fraîchement entré en jeu, profitait d’un ballon mal renvoyé pour redonner l’avantage aux siens (68e), d’une frappe précise qui laissait Larsonneur sans réaction.

Monaco punit une ASSE trop friable

Les Verts ont tenté de réagir mais, comme souvent cette saison, leurs approximations défensives leur ont coûté cher. Sur un renvoi manqué de Bernauer, Akliouche – déjà buteur et très inspiré – servait Balogun qui crucifiait le portier stéphanois à bout portant (78e). Malgré les changements offensifs opérés par Eirik Horneland – avec les entrées de Wadji, Old ou encore Sissoko – l’ASSE n’a pas réussi à revenir dans le match. Les tentatives stéphanoises ont manqué de précision, à l’image du tir manqué de Davitashvili quelques minutes plus tôt (53e).

L’ASSE s’enfonce encore un peu plus

Avec cette nouvelle défaite (la cinquième consécutive face à Monaco en Ligue 1), Saint-Étienne reste avant-dernier du classement. Le club pointe toujours à un point de retard sur Le Havre, qui doit encore jouer contre Auxerre. Malgré l’ambiance survoltée du stade (35 757 spectateurs), les Verts n’ont pas su inverser la tendance. Le contraste est d’autant plus cruel que l’AS Monaco, en gestion, a su faire preuve d’un réalisme implacable pour consolider sa place sur le podium. Les Stéphanois devront impérativement réagir lors de la prochaine journée pour ne pas s’enliser davantage dans la zone rouge.