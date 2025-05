L’ASSE est mal en point en championnat. Les hommes d’Eirik Horneland devront se battre jusqu’au bout pour espérer éviter une relégation directe. Les Verts n’affronteront qu’un seul concurrent au maintien d’ici la fin de saison. Saint-Étienne clôturera son championnat de Ligue 1 par la réception de Toulouse. La rencontre a été programmée.

La rencontre aller entre le TFC et l’ASSE a été marquée par le premier but de Lucas Stassin cette saison. Depuis, le Belge est lancé et est désormais le meilleur buteur des Verts en Ligue 1. Cette rencontre était également la dernière d’Olivier Dall’Oglio sur le banc stéphanois. Le Cévenol avait été remercié après la défaite 2-1 au Stadium.

Toulouse réussit bien aux Verts dans le Chaudron

Ces cinq dernières années, les Verts et les Violets ne se sont pas croisés en championnat. Relégués en 2020, les Toulousains sont remontés l’année de la descente de l’ASSE. Il faut donc revenir en 2019 pour le dernier affrontement entre les deux formations à Geoffroy-Guichard. Ce jour-là, Romain Hamouma avait permis aux Verts de remonter deux buts et de faire match nul, 2-2.

Les saisons précédentes étaient à l’avantage de l’ASSE. En 2018-2019, Robert Beric avait inscrit un doublé en dix minutes pour une victoire 2-0. Les Toulousains s’étaient inclinés sur le même score lors de la saison 2017-2018. Les Stéphanois avaient retrouvé le chemin de la victoire en Ligue 1 pour la première victoire de Jean-Louis Gasset sur le banc.

La dernière victoire du Téfécé à Saint-Étienne remonte à octobre 2014. Wissam Ben Yedder avait inscrit l’unique but de la rencontre.

ASSE - Toulouse est programmé

L’ASSE accueillera donc Toulouse lors de la 34ᵉ et dernière journée de Ligue 1. Les Verts joueront lors du multiplex le samedi 17 mai à 21h, comme les huit autres rencontres de cette journée. Le match sera diffusé sur DAZN.

Programmation de la 34ème et dernière journée de Ligue 1

DAZN le samedi 17 mai 2025 à 21h00

Paris Saint-Germain - AJ Auxerre

Olympique Lyonnais - Angers SCO

RC Lens - AS Monaco

AS Saint-Étienne - Toulouse FC

OGC Nice - Stade Brestois 29

RC Strasbourg Alsace - Havre AC

LOSC Lille - Stade de Reims

FC Nantes - Montpellier Hérault SC

beIN SPORTS 1 le samedi 17 mai 2025 à 21h00

Olympique de Marseille - Stade Rennais FC