Parti de l’ASSE après la relégation en Ligue 2, Wahbi Khazri a rejoint Montpellier en 2022. Deux ans plus tard et à l'image du MHSC (18e de Ligue 1), l’attaquant tunisien traverse une saison difficile. Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’ancien Stéphanois a réglé ses comptes sur la situation du club héraultais.

Wahbi Khazri bote en touche

Questionné sur les difficultés du MHSC cette saison, l’attaquant tunisien refuse d’endosser seul la responsabilité des mauvais résultats.

"La descente de Montpellier ? Je la vie mal. Cela fait de la peine. Quand je suis venu, le club nourrissait une autre ambition. Mais quand tu effectues des mauvais choix pendant un ou deux ans et que tu affaiblis l'équipe, tu le payes. (...) Même si on a parfois manqué de réussite, on n'a que ce que l'on mérite. Montpellier a l'équipe la plus faible de Ligue 1."

Et si les cadres sont régulièrement pointés du doigt, Wahbi Khazri ne se range pas au même niveau que Téji Savanier, Andy Delort ou Benjamin Lecomte. "Les "cadres"... Je n'en suis pas un. En tout cas, je ne suis pas considéré comme tel dans un club où je n'étais pas le bienvenu, pas trop aimé ni désiré. (...) En interne, deux ou trois personnes étaient contre ma venue."

"Cette histoire de poids, c'est juste des excuses"

Dans les colonnes de So Foot, l'ancien entraîneur de Montpellier Michel Der Zakarian a vivement critiqué les conditions physiques de plusieurs de ses joueurs. Parmi eux, Wahbi Khazri, accusé de ne pas vouloir maigrir.

Wahbi Khazri : "Un soi-disant coach (ndlr : Der Zakarian) part, il sort les pistolets et balance des grenades. Vous pensez vraiment qu'avec Téji Savanier, on a 5 voire 8 kilos en trop, pour reprendre ses propos ? Si c'était le cas, tu ne peux pas jouer à ce niveau. (...) Je n'ai pas joué la carotte, jamais lâché ni suis arrivé en retard, contrairement à certains. Si vous regardez mes données GPS, vous verrez que je n'ai jamais été en dessous des autres."

"Cette histoire de poids, c'est juste des excuses. J'aime bien les gens qui parlent en face. Il a lâché sa petite bombe qui ne sert à rien. Sauf à s'en laver les mains."

Le bouc-émissaire d'une mauvaise saison en Ligue 1 ?

"Je ne fais pas mon Calimero. Mais cette année, tout le monde m'en veut. Dès qu'il y a un problème, c'est de ma faute. Je suis le coupable idéal. Tout est fait pour essayer de me nuire. (...) Sur le terrain, on n'a pas fait le boulot. Je suis prêt à assumer quand je n'ai pas été bon.

Le club descend et on rejette la faute sur moi. C'est trop facile de toujours tirer sur les mêmes et de me faire passer pour le méchant de service. Certaines personnes, chacune dans son registre, n'ont pas assumé leur incompétence et leur niveau. Ce serait bien que tout le monde le reconnaisse. Y compris les joueurs qui vont rester au club. S'ils veulent faire une carrière."