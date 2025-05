À la veille du déplacement à Geoffroy-Guichard, Carles Martinez Novell (TFC) s’est présenté en conférence de presse pour évoquer la dernière journée de Ligue 1. Si Toulouse n’a plus d’enjeu comptable, l’entraîneur espagnol refuse toute idée de relâchement, bien conscient du contexte bouillant qui attend son équipe dans le Chaudron.

Novell ne laissera pas l'ASSE arracher une nouvelle victoire en Ligue 1

Face à une ASSE dos au mur, le TFC compte bien jouer le jeu à fond et conclure sa saison avec sérieux.

Carles Martinez Novell (Entraîneur du TFC) : "On sait que ça va être un environnement compliqué à Saint-Étienne, c’est évident. Mais depuis le début de la saison, ce groupe a toujours su montrer de l’engagement et un super état d’esprit, comme on en a déjà parlé. Du coup, l’objectif, c’est clairement de rester fidèles à ces valeurs-là, qu’on a portées tout au long de l’année, jusqu’à la dernière seconde.

(...) "Demain, le contexte est clair. On sait dans quel environnement on va jouer, on sait qu’ils vont se battre, qu’ils vont être soudés pour essayer de gagner un match très important pour eux. Mais en Ligue 1, chaque match compte, il faut être prêts. On sait aussi que les premières minutes seront décisives, donc on doit être prêts à gérer tous les scénarios possibles. (...) Parce que nous aussi, on a un objectif. Pourquoi ne pas essayer d’aller chercher une meilleure position au classement ? C’est pour ça qu’on s’est battus pendant 33 journées. (...) Il faudra être solides, peu importe les scénarios."

"J’aurais aimé être sur le banc, surtout pour un match qui s’annonce aussi costaud. "

Carles Martinez Novell (Entraîneur du TFC) : "Cette saison, je me sentais beaucoup mieux, mais là, dans cette période, je ressens le besoin d’aider l’équipe, surtout dans certaines décisions. J’essaie aussi d’être actif, de montrer au groupe qu’on doit garder cet engagement dont vous parlez. Mais je le redis, je ne suis pas content de cette situation. J’aimerais être là demain, mais c’est comme ça. (...)

Pour moi, ce qui compte dans le foot, dans le sport, c’est la construction d’un vrai collectif. (...) Évidemment, j’aurais aimé être avec les joueurs sur le banc, surtout pour un match qui s’annonce aussi costaud. Mais même de là-haut, je serai avec eux."

Geoffroy-Guichard pour booster le TéFéCé ?

Vincent Sierro, milieu du TFC: "Je pense qu’avec l’ambiance qu’il va y avoir demain, ça va tous nous booster. Ce genre de match, avec une atmosphère incroyable, c’est ce dont tu rêves depuis gamin. Et à Geoffroy-Guichard, avec une équipe qui joue sa survie, ce sera forcément électrique.

(...) De notre côté, l’objectif, c’est de finir la saison sur une bonne note, avec une victoire si possible, pour partir en vacances l’esprit tranquille. Bien sûr que si on peut accrocher la dixième place, ce serait super positif. Si je ne me trompe pas, la dernière fois que le club a fini dans le top 10, c’était en 2014. Donc ça montrerait que la saison a eu des points vraiment intéressants."

Le principal axe d'amélioration des Violets en Ligue 1

Vincent Sierro, milieu de Toulouse : "Cette saison, on a souvent été devant sur les expected points, sur les expected goals, mais on prenait des buts trop facilement et on avait du mal à concrétiser, alors qu’on dominait souvent dans le jeu. C’est là-dessus qu’il faut progresser, être plus efficaces dans les deux surfaces. Parce que si tu regardes le classement des expected points, on devrait être bien plus haut que notre place actuelle.

Et comme pour la journée contre le racisme ou celle contre l’homophobie, c’est aussi l’occasion de rappeler que la discrimination n’a rien à faire ni dans le sport, ni dans la société, ni dans le foot. C’est notre manière de le dire. Mais une fois le message passé, nous les joueurs, on veut rester concentrés sur le terrain et tout donner pour aller chercher la victoire demain."