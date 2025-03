En passant sous le pavillon canadien cet été, Saint-Étienne changeait diamétralement de dimension après 20 ans du duo Romeyer-Caiazzo. Mais si le maintien en Ligue 1 s'avère finalement plus compliqué que prévu pour les Verts, une donnée compromet grandement leur survie dans l'élite.

À Saint-Étienne, il ne se passe pas une semaine sans son lot de blessures. Aimen Moueffek et ses rechutes incessantes ou encore l'incapacité d'Ibrahima Wadji de refouler les terrains : l'infirmerie du Centre Sportif Robert Herbin ne désemplit pas au fur et à mesure des semaines.

Les suiveurs du club 10 fois champion de France ont pourtant observé plusieurs retours ces derniers jours. Mais le milieu de terrain marocain, formé dans le forez, a dû renoncer à sa place de titulaire face à Montpellier après une énième alerte musculaire. Le néo-zélandais Ben Old poursuit de son côté sa ré-athlétisation, tandis qu'Anthony Briançon n'a disputé qu'une seule petite minute depuis le début de saison.

Une infirmerie généreusement garnie

À l'heure actuelle, parmi les Stéphanois ayant disputé au moins 90 minutes de jeu en championnat cette saison (25), seuls 11 n’ont jamais été absents pour cause de blessure ou d’une maladie. Portant ainsi à 44 % les Verts ayant déjà manqué au moins une rencontre pour ces raisons. Gautier Larsonneur est en tête de liste avec l'ensemble des rencontres disputées en Ligue 1 (26) et le Congolais Dylan Batubinsika suit de prêt son portier avec une attestation de passage à l'infirmerie vierge cette saison.

Ibrahima Wadji détient alors le triste record du plus grand nombre de matchs manqués en Ligue 1, avec 20 absences. Mais l'attaquant, qui n'a joué que 104 minutes cette saison, est suivi de prêt par Ben Old (20) et Yvann Maçon (16). Le latéral, fragilisé depuis sa rupture du ligament croisé en octobre 2020, a en effet déjà raté 64 % de la saison en raison d'une blessure.

Par ailleurs, notons qu'Anthony Briançon affiche un taux d'absentéisme conséquent, avec 15 rencontres manquées, dont une en raison d’une maladie. Le défenseur complète le top 5 des grands absents, en compagnie de Thomas Monconduit (12).

Des oppositions de Ligue 1 plombées par les blessures ?

La tendance était pourtant perceptible dès l'ouverture de la saison 2024-2025. Si les Verts font bonne impression face à Monaco (défaite 1-0). Olivier Dall'Oglio était contraint de composer son XI de départ avec de nombreuses absences. Appiah (coup), Pétrot (pubalgie), Briançon (genou), Maçon (suspendu), Moueffek (cuisse), Wadji et Bentayg n'avaient pas pu participer à la rencontre. Une vague d'absences qui avait toutefois offert à Marwann N'Zuzi et à Beres Owusu l'opportunité de démarrer.

Depuis, Saint-Étienne n'a pas enregistré une rencontre sans absences, avec une moyenne de 3 indisponibilités par rencontre. Sans compter les stages en infirmerie de Ben Old et d'Ibrahima Wadji, seules les oppositions face à Lyon (10/11), Lille (01/02) et Le Havre (09/03) n'ont pas souffert de blessés.

Au total, ce ne sont pas moins de 124 journées manquées depuis le début de la saison pour les joueurs de l'ASSE pour cause de blessures et/ou maladies.

Cependant, Eirik Horneland peut observer du mieux depuis début mars. Outre les longues absences de Ben Old et d'Ibrahima Wadji, seuls la gêne au mollet de Pierre Ekwah (Nice) et l'alerte musculaire d'Aimen Moueffek (MHSC) ont noirci le tableau des Verts.

Une longue liste d'absences en Ligue 1