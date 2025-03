Blessé de dernière minute, Aïmen Moueffek a dû déclarer forfait juste avant le coup d’envoi face à Montpellier. Une absence qui a surpris tant le milieu de terrain semblait en pleine forme ces dernières semaines. Heureusement, cette alerte musculaire ne devrait pas le priver longtemps des terrains.

Aïmen Moueffek, annoncé titulaire lors de la dernière rencontre qui a offert un scénario très rare, a finalement dû renoncer quelques minutes avant le coup d’envoi en raison d’une gêne musculaire à l’ischio-jambier. Une absence qui a surpris, tant le milieu de terrain semblait retrouver son meilleur niveau ces dernières semaines. Auteur de prestations convaincantes, notamment contre Nice et Le Havre, le joueur formé à l’ASSE voyait son retour en forme comme un atout pour la fin de saison.

Une trêve internationale pour se remettre

Si cette blessure a éveillé quelques inquiétudes chez les supporters, les premières indications sont plutôt rassurantes. D’après les informations du Progrès, la douleur ressentie par Moueffek ne serait pas grave et ne devrait pas compromettre la suite de sa saison. Son absence est plutôt de l'ordre de la précaution. La trêve internationale tombe à point nommé pour lui permettre de récupérer sans risque. L’objectif sera de le voir de retour pour la réception du PSG, prévue le samedi 29 mars à 19 heures.

Un joueur essentiel pour la fin de saison de l'ASSE

Alors que l’ASSE joue une fin de saison cruciale, pouvoir compter sur un Moueffek en pleine possession de ses moyens sera un atout majeur pour l’entraîneur. Son énergie et sa combativité au milieu de terrain apportent un équilibre indispensable à l’équipe. Les prochaines semaines seront déterminantes pour son retour et pour une équipe stéphanoise qui espère finir la saison en beauté en décrochant son maintien et en s'offrant une seconde année consécutive dans l'élite du football français. Un premier grand pas serait ainsi fait dans le projet de la nouvelle direction.