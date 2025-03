Depuis le 21 mars, l’AS Saint-Étienne met en ligne une vente aux enchères caritative exceptionnelle sur sa boutique officielle. Cet événement, organisé en amont du premier Dîner de Prestige d’ASSE Cœur-Vert en collaboration avec le Collectif des Tables Stéphanoises, permettra de lever des fonds pour quatre associations locales.

Les passionnés de football et les collectionneurs ont l’opportunité d’acquérir des objets uniques, dont un morceau authentifié des mythiques poteaux carrés de la finale de Coupe des Clubs Champions 1976, actuellement à 1 930 €. D’autres pièces rares sont proposées, comme des maillots de sélection portés et dédicacés par Lucas Stassin (620 €), Benjamin Bouchouari (264 €), Zuriko Davitashvili (325 €), Dylan Batubinsika (195 €), Paul Eymard (170 €), William Saliba (1 125 €) ou encore Denis Bouanga (275 €). Les gants dédicacés de Gautier Larsonneur figurent également parmi les lots et atteignent déjà 405 €.

Par ailleurs, les supporters peuvent aussi enchérir sur des expériences inédites : un shooting photo exclusif dans le stade Geoffroy-Guichard (445 €), un pass backstage pour le Foreztival avec une rencontre du groupe Dub Inc. (255 €), ou encore un "bla-bla run" avec l’ultra-traileur stéphanois Baptiste Chassagne (340 €).

Enchères : Un engagement fort pour des causes locales

L’intégralité des fonds récoltés sera reversée à quatre associations foréziennes engagées dans des actions solidaires :

Le restaurant Chromosome , qui favorise l’insertion professionnelle de personnes en situation de handicap lié à la trisomie.

, qui favorise l’insertion professionnelle de personnes en situation de handicap lié à la trisomie. L’association Renaître , qui accompagne et héberge des personnes sans domicile en vue de leur réinsertion sociale.

, qui accompagne et héberge des personnes sans domicile en vue de leur réinsertion sociale. L’association Eurecah , qui soutient les personnes atteintes d’autisme.

, qui soutient les personnes atteintes d’autisme. La Banque Alimentaire de la Loire, qui lutte contre la précarité alimentaire.

Une clôture lors du Dîner de Prestige

Le compte à rebours est lancé ! La vente aux enchères se clôturera ce soir à 22h, en pleine soirée du premier Dîner de Prestige d’ASSE Cœur-Vert et du Collectif des Tables Stéphanoises. Ce dîner gastronomique, soutenu par la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne, réunira une vingtaine de chefs partenaires. Lors de cet événement, des expériences exclusives seront mises aux enchères en direct, notamment une immersion totale avec les Verts lors de la rencontre ASSE – Brest ou un road-trip gastronomique à travers les meilleurs restaurants de la région.

Une tombola accessible à tous

Par ailleurs, pour permettre à un maximum de supporters de participer, un cadre dédicacé illustrant la montée en Ligue 1 sera mis en jeu via une tombola accessible pour seulement 2 €. Une belle occasion de contribuer à cette initiative solidaire et de tenter sa chance pour remporter un souvenir unique.

Cette vente aux enchères représente une opportunité inédite pour les supporters stéphanois de se procurer des objets de grande valeur tout en soutenant des causes locales. Un geste fort de l’ASSE qui prouve une fois de plus son engagement envers sa communauté et son territoire.