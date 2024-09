Saint-Étienne a accroché sa première victoire ce week-end depuis son retour en Ligue 1. Solides et combatifs face aux Dogues, les Verts ont encore trois rencontres à disputer avant la trêve.

Saint-Étienne se réveille enfin

Les hommes d’Olivier Dall’Oglio inquiétaient par leurs prestations. Mis à mal par Monaco, les Stéphanois se sont pourtant révélés conquérant face au dauphin de la saison précédente. « Il y a un sentiment de fierté aussi, car on a vu une équipe qui évoluait avec courage », affirmait Olivier Dall’Oglio en conférence de presse. Depuis, les Stéphanois se sont inclinés par deux buts d’écarts face au Havre. Prestation inquiétante, tant sur le plan défensif qu’offensif. « Il y a eu une fébrilité technique impressionnante », avançait le coach Stéphanois.

Avalanche de blessures, équipe incomplète et méforme. Les raisons que l’on pouvait amputer aux Verts sont nombreuses. Mais l’humiliation subit à Brest (4-0) a souligné des carences évidentes. Les Stéphanois ont manqué de maîtrise dans tous les compartiments de jeu. Le Stade Brestois était pourtant dans la même situation que l’ASSE avant cette rencontre.

La trêve internationale semble en revanche avoir marqué un tournant pour les hommes d’Olivier Dall’Oglio. En conférence de presse, le technicien abordait le travail effectué durant la trêve. « Après Brest, on a bien analysé ce qu’on a réalisé de bien, mais surtout de moins bien. Affirmait le coach, avant de rajouter. « Tout a été vu en vidéo et sur le terrain ». Les Stéphanois ont effectivement montré un nouveau visage face au LOSC, vendredi dernier. Mathieu Cafaro met l’ASSE sur de bon rail dès la sixième minute de jeu par l’intermédiaire d’une frappe bien placée. Si elle a subi 17 tirs, la défense Stéphanois n’a pas coulé face aux assauts des Dogues. Olivier Dall’Oglio retient le positif de l’opposition : « On a vu une vraie, vraie équipe avec les valeurs qu’on veut voir ici. »

Enchaîner pour survivre à la Ligue 1

Plusieurs signes vont en la faveur de la formation Stéphanoise, à l’image de la prestation des deux dernières recrues estivales. « L’apport des nouveaux venus a aussi été intéressant », soulignait Olivier Dall’Oglio. Pour ne pas dire plus. Pierre Ekwah a apporté de la solidité et de la sérénité à sa charnière centrale. Important dans les transitions, et d’un calme olympien, le milieu de terrain a déjà démontré son importance dans le dispositif du technicien Stéphanois. Également, prestation encourageante pour l’attaquant Lucas Stassin. Du haut de ses 19 ans, le belge a multiplié les efforts, mais a manqué de réussite dans la finition.

Mais il faut désormais enchaîner les bonnes prestations pour espérer accrocher le maintien dans l’élite. En effet, la saison 2023-2024 de Ligue 1 laissait Le Havre se maintenir avec seulement 32 points au compteur (7 victoires, 11 nuls, 16 défaites). L’ASSE doit ainsi poursuivre ses efforts pour survivre. Cependant, ce n’est pas un secret, rien n’est plus dur pour une formation qui joue sa survie que d’enchaîner les victoires. Ainsi, la formation du Havre n’a jamais été en capacité de remporter deux victoires consécutives (ou plus) la saison dernière.

La tâche est grande, mais le vert est couleur de l’espoir.

💚 « Vous avez vu les gars… » pic.twitter.com/DvOYXpUXly — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 13, 2024

Trois rencontres de Ligue 1 avant la trêve

La prochaine trêve internationale est programmée du lundi 7 au mardi 15 octobre 2024. Entre temps, l’ASSE doit affronter Nice, Nantes puis Auxerre. Les deux premières oppositions se joueront à l’extérieur et amputeront donc les Verts de leurs poumons.

Prochain adversaire de l’ASSE, l’OGC Nice ne connait pas son meilleur début de saison. Mal parti face à Auxerre (défaite 2-1), les joueurs de Franck Haise ont eu besoin de deux rencontres supplémentaires pour obtenir leur première victoire (OGCN – TFC : 1-1 ; SCO OGCN : 1-4). Galvanisés par leur succès à Angers, les Niçois ne sont pas parvenus à l’emporter face à l’Olympique de Marseille (2-0). Incapables de convertir face à un Rulli impérial, la sanction est immédiate pour les Aiglons. Neal Maupay profite de la passivité de la défense niçoise pour ouvrir le score (40′), avant de voir Henrique confirmer la victoire des Phocéens (53′). Nice paraît faible en ce début de saison, mais c’est à l’ASSE de ne pas tomber dans le piège tendu par Franck Haise. Les Aiglons pourraient vouloir se racheter face à une formation Stéphanoise bien plus faible.

Puis, Nantes impressionne par son début de saison. Cinquièmes de Ligue 1, les Canaris comptent deux victoires en quatre matchs. Solide face au Téfécé (0-0), les joueurs d’Antoine Kombouaré ont su concrétiser leurs actions face à Auxerre (2-0) et Montpellier (1-3). Seul ombre au tableau, les Canaris ne sont pas parvenus à résister 90 minutes face au Stade de Reims. D’abord meneur (Augusto, 28′), les Nantais se font égaliser six minutes plus tard par l’intermédiaire de Muntesi (34′). Le Stade de Reims renverse la situation dans une seconde période poussive. Nakamura crucifie les canaris d’une frappe en dehors de la surface. Bien que 14ᵉ la saison précédente, le FC Nantes constitue un adversaire coriace pour les hommes d’Olivier Dall’Oglio.

Enfin, les Stéphanois recevront l’AJ Auxerre le 5 octobre prochain. Grandes concurrentes à la promotion en Ligue 2, les deux formations se retrouvent désormais dans la même situation. Quinzième, Auxerre totalise également trois petits points pour neuf buts encaissés en quatre oppositions. Les joueurs de Christophe Pélissier se sont heurté à plus fort ce samedi face à Monaco. Défaite par trois bus d’écarts dans un match à sens unique. Derrière l’ASSE (1) et Angers (2), Auxerre possède la pire attaquant de l’élite.