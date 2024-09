L’ASSE se déplace à Nice ce vendredi pour le compte de la J5 de Ligue 1. Les niçois auront à cœur de l’emporter après s’être incliné à Marseille le week-end dernier. Franck Haise s’est présenté en conférence de presse ce mercredi. L’occasion de faire le point sur le début de saison de son équipe.

Avec seulement quatre points au compteur, l’OGC Nice prend du retard sur ses ambitions. Classé douzième de Ligue 1, les aiglons ne sont qu’à une longueur des Verts. Tout autre résultat qu’une victoire face à l’ASSE passerait mal du côté de la Cote d’Azur.

Haise ne veut pas tomber dans la sinistrose

Franck Haise (Entraîneur de l’OGC Nice) : « Quand on est entraîneur, on a une vie faite de digestion. L’analyse que j’en ai ressemble beaucoup à celle que j’avais faite à chaud. Dans les animations « déf' » et « off' », dans l’ensemble, il y a eu des choses positives. On s’est créé des occasions franches et des situations qui auraient dû devenir des occasions. Les quatre matches ont montré des progrès dans le jeu. Maintenant, il faut aussi être efficace et sortir d’un match comme celui-là sans avoir marqué, en prenant deux buts sur quatre occasions, on doit être plus costauds dans nos 16 mètres et plus efficaces dans la surface adverse. »

Nice en quête d’efficacité

Franck Haise (Entraîneur de l’OGC Nice) : « Mal payés, peut-être un peu le week-end dernier, mais l’efficacité, c’est une donnée importante du foot. Ça dépend d’abord de nous. Je ne suis pas sûr qu’on ait été mal payés. Auxerre (1-2, le 18 août), sur l’ensemble du match, ils n’ont pas volé leur victoire. Toulouse (1-1, le 25 août), on a fait soixante bonnes minutes, mais on a été en difficulté lors des trente dernières. Ces quatre points, c’est la réalité du moment et c’est assez logique. Ce que j’aime, c’est qu’on progresse. Mais il faut aller encore plus loin. Il nous manque des points par rapport à ce qu’on avait espéré. Mais pas par rapport à ce qu’on a fait, je ne crois pas qu’on aurait pu avoir plus, ou peut-être un nul à Marseille, mais on aurait dû marquer.[…]