L’ASSE se déplace à Nantes ce week-end à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio doivent relancer la machine stéphanoise face à une formation qui réalise un bon début de saison. Pourtant, un Canari monte en puissance ces dernières semaines.

Début de saison réussi en Ligue 1

Après deux saisons en lutte contre la relégation, les hommes d’Antoine Kombouaré réalisent un bon début de saison 2024-2025. Neutralisés à Toulouse (0-0, 18 août), les Canaris ont enchaîné deux victoires consécutives face à Auxerre (2-0, 25 août) et Montpellier (1-3, 31 août). Seule ombre au tableau avec une défaite dans les derniers instants de la rencontre face à Reims. Nakamura carotte les trois points pour le hold-up de la quatrième journée de Ligue 1.

Depuis, le FC Nantes a prêché devant les cages angevines pour ne récolter que le point du nul (1-1). Il s’agit de la troisième rencontre consécutive que les Nantais sont rattrapés au score. « C’est rageant », décrivait Antoine Kombouaré en conférence de presse. Sans doute une occasion pour les Verts de se relancer. Mais les Canaris souhaitent rebondir pour prétendre à leurs ambitions. « Il faut confirmer ce point pris à l’extérieur avec une brillante victoire 1 à 0 contre Saint-Étienne. Je signe tout de suite », affirmait le Néocalédonien.

Un Lyonnais comme principale menace ?

Prêté avec option d’achat par l’OL après une saison entachée par une grave blessure, Johann Lepenant réalise un départ canon sous ses nouvelles couleurs. Celui qui n’a pas eu les faveurs de Pierre Sage cet été a gagné la confiance d’Antoine Kombouaré. Le milieu de terrain de 21 ans s’est installé dans l’entre-jeu et a été titularisé quatre fois consécutivement. Replacé dans un rôle plus offensif depuis la défaite à Reims, Johann Lepenant a ouvert son compteur but face à Angers (18′, 1-1). Sa première réalisation depuis janvier 2023 avec Lyon face à Ajaccio (0-2).

« C’est un garçon qui a un énorme coffre, qui est capable de répéter les efforts dans l’intensité », décrit son entraineur Antoine Kombouaré, avant de rajouter. « Il a ce profil box to box et il a surtout cette capacité à plonger dans le dos des latéraux adverses. (…) C’est un joueur complet mais je veux toujours fixer la barre plus haut, très haut ». Juste techniquement et à l’aise balle au pied, Johann Lepenant s’est imposé comme une pièce maîtresse du jeu Nantais en ce début de saison. Le récent médaillé d’argent olympique n’hésite pas à exercer un pressing tout au long de la rencontre pour gêner le jeu de l’adversaire.

Des qualités qui ne vont pas en la faveur d’une équipe stéphanoise généreuse. Les Verts ont effectivement offert des cadeaux à répétition à l’occasion des 120 ans de l’OGC Nice. Olivier Dall’Oglio devra sans aucun doute se méfier de l’ancien Lyonnais. Vilains qui prennent en effet du plaisir à marquer face à l’ASSE (Del Castillo, 32′ ; Ndombélé, 7′).