L’ASSE, en changeant de propriétaire, a inévitablement modifié sa stratégie de développement. Si les résultats sportifs ne plaident pas pour la politique installée, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Les dirigeants de Kilmer Sports Ventures ont toutefois la volonté de partager leur vision du club, notamment avec les anciens…

Il y a quelques jours, encore marqué par la défaite cuisante face à Nice (0-8), Jean-Michel Larqué ne décolérait pas et pointait un à un les responsabilités en interne. Attaché à la transmission et au respect de l’histoire du club, il évoquait notamment un épisode qui ne lui a particulièrement plus : « La saison passée je suis venu avec tous les Verts de 76 de Dominique Rocheteau à Ivan Curkovic. Je crois que vous en avez entendu parler de ces joueurs-là. On est sur le banc de touche pour saluer la mémoire de Georges Bereta qui était le capitaine avant moi. Quand les joueurs se sont échauffés, ils y en a un qui nous a salué, un seul ! Les autres, ils ignorent, ce sont des mercenaires ! ».

Un reproche qui est souvent revenu dans l’histoire moderne de l’ASSE. Le manque de reconnaissance, voire de respect, pour la génération de joueurs qui a façonné la légende stéphanoise et construit le palmarès de l’ASSE.

Piazza, Sablé, Lacuesta avant Rocheteau : Kilmer Sports Ventures soigne sa comm’

Une chose semble claire, les nouveaux propriétaires ont décidé de prendre en compte cette dimension de liens inter-générationnels, de transmission. Le Progrès nous a appris il y a peu qu’ « avant l’humiliante défaite à Nice, Osvaldo Piazza, Felix Lacuesta et Julien Sablé, accompagnés par Philippe Gastal, ont été invités à l’hôtel des joueurs pour rencontrer Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld, qui leur ont exposé le projet de Kilmer sports. » Une initiative qui ne semble pas ponctuelle puisque le quotidien nous informe également de la volonté des nouveaux propriétaires de rencontrer Dominique Rocheteau dès ce week-end. On le sait, L’Ange Vert, originaire de Charente-Maritime, s’en est retourné dans sa région. Proche de Nantes où évolueront les Verts ce dimanche, l’occasion se présente donc de rencontrer une autre légende du club.

La volonté de Kilmer Sports Ventures de nouer des liens avec les anciens n’est pas anodine. Ils savent les anciens du club susceptibles d’être influents, notamment dans la presse, comme c’est le cas pour Jean-Michel Larqué. Venir à leur rencontre est une façon de rassurer, d’installer de la confiance et peut-être même de temporiser les critiques. Il n’est toutefois pas certain que la prestation des Verts à Nice ait beaucoup rassuré…