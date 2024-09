Ce dimanche, l’ASSE se rend à Nantes pour le compte de la 6ème journée de Ligue 1. L’occasion pour les Verts de se reprendre après la défaite 8-0 subie à Nice, il y a 1 semaine. Olivier Dall’Oglio et ses joueurs ne comptent plus jamais revivre cette honte. L’entraîneur stéphanois a fait un point sur son effectif avant d’aller à la Beaujoire.

Des absences déjà confirmées à l’ASSE

L’ASSE se rendra à Nantes sans plusieurs joueurs de son effectif. Pierre Cornud s’est récemment ajouté à la liste des blessés. Le défenseur gauche a dû céder sa place face à Nice avant la 35ᵉ minute. Les jeunes latéraux Kevin Pédro et Marwan Nzuzi sont également forfaits. Autre absence à signaler, celle d’Yvann Maçon. Le guadeloupéen est blessé au ménisque et ne sera pas de retour tout de suite.

Toutes ces absences ne laissent pas beaucoup de choix à Olivier Dall’Oglio pour les postes de latéraux. Dennis Appiah et Léo Pétrot sont les seuls disponibles dans l’effectif professionnel. L’entraîneur stéphanois ne pourra également pas compter sur Thomas Monconduit. L’ancien amiénois est touché à un tendon et ne devrait pas rejouer en 2024. Enfin, Anthony Briançon est également blessé à un genou et ne sera pas du voyage à Nantes. Au rayon des bonnes nouvelles, Augustine Boakye a repris l’entraînement il y a 10 jours. Ibrahima Wadji a effectué son retour cette semaine mais a encore une fois rechuté.

Les mots d’ODO sur son effectif

Olivier Dall’Oglio s’est présenté en conférence de presse ce vendredi midi avant d’aller à Nantes. L’occasion de faire le point sur les forces en présence avant la 6ᵉ journée de Ligue 1 : « On est sur la continuité concernant les blessés : Yvann Maçon, Ibrahima Wadji, Anthony Briançon et Thomas Monconduit. La semaine d’Augustine Boakye s’est bien passée. Concernant Pierre Cornud, touché à l’ischio, ça prendra plusieurs semaines. »