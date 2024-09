L’ASSE jouait ce vendredi en ouverture de la 5e journée de ligue 1 contre Nice. Après une première victoire contre le LOSC (1-0) qui a donné de la confiance au groupe d’Olivier Dall’Oglio, les joueurs stéphanois voulaient enchaîner. Voici le résumé de la rencontre diffusée sur DAZN.



Une humiliation dès la première mi-temps

L’entame de match est délicate pour les Verts. Sur la première opportunité niçoise de la partie, Moukoko coupe le centre de son coéquipier. Au ralenti on s’aperçoit que c’est Dylan Batubinsika qui marque contre son camp. 2 minutes plus tard, Tanguy Ndombele hérite d’un centre repoussé par Batubinsika. La frappe de l’ancien lyonnais termine au fond des filets. L’ASSE est menée 2-0 après 6 minutes de jeu. Après 15 minutes d’accalmie, Mohamed Ali Cho marque le 3ème but des locaux. L’ancien angevin se balade avant d’envelopper sa frappe. L’ASSE est déjà coulée à Nice après 25 minutes de jeu.

Le festival n’est pas fini, sur l’engagement, les aiglons en mettent un 4ème. Youssoufa Moukoko est bien le buteur cette fois. Olivier Dall’Oglio effectue 3 changements à la 35ème minute pour provoquer un électrochoc. Une minute plus tard 5-0. Evan Guessand se promène dans cette défense stéphanoise… Nice ajoutera encore un but à la 39ème. Youssoufa Moukoko s’offre un doublé pour le 6-0. L’OGCN s’est amusé en première période.

L’ASSE KO debout

Les Verts repartent sur la pelouse sans leurs supporters. Le parcage s’est vidé à la mi-temps. Le début de seconde mi-temps est plus calme malgré quelques incursions niçoises. Les hommes de Franck Haise lèvent le pied en vue de l’Europa League. Saint-Etienne aura enfin une possibilité de réduire l’écart. Ben Old voit sa frappe être déviée puis détournée sur sa barre par Bulka. 5 minutes après, Sofiane Diop y va de son but. L’ancien monégasque a suivi la frappe de Bouanani repoussée par Larsonneur. Le calvaire ne s’arrête pas là, Benjamin Bouchouari concède un penalty. Pablo Rosario s’en charge et le transforme. L’ASSE s’incline 8-0 et subit l’une des plus larges défaites de son histoire.