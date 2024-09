Saint-Étienne se rendait en Bretagne ce week-end à l’occasion de la troisième journée de Ligue 1. Une opposition face au Stade Brestois qui s’est soldée par une lourde défaite 4-0. Les Verts ont coulé, et sont désormais à l’origine d’une triste statistique.

Lourde défaite face à Brest

Brest et l’ASSE n’avaient toujours pas connu la défaite avant ce week-end. « Si on revient avec un résultat positif, ça récompensera vraiment le travail du groupe et l’état d’esprit qui s’en dégage. », espérait Olivier Dall’Oglio en conférence de presse. Mais seuls les hommes d’Eric Roy sont parvenus à inverser la tendance ce samedi. Les Verts ont pleinement subi le jeu adverse sur l’ensemble de la rencontre.

Incapable de se trouver et de faire preuve de solidité, Saint-Étienne a encaissé quatre pions à Francis Le Blé. L’ASSE n’avait plus encaissé quatre buts, ou plus, en match officiel depuis le 20 août 2022 face au Havre (0-6). Signe d’une véritable déroute ? En tout cas, tout laisse supposer que Saint-Etienne est à l’aube d’une nouvelle crise sportive.

Bonne dernière de Ligue 1

Zéro tir cadré, pour un zéro pointé. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio ne sont en effet pas parvenus à trouver le cadre une seule fois en 90 minutes de jeu, sur un total de six tentatives. Les Verts se sont révélés incapables de déjouer le pressing brestois et de se procurer des occasions franches.

Toujours muets devant les buts, les Stéphanois n’ont pas scoré face à Monaco, ni à domicile face au HAC. Reléguable, l’ASSE n’est désormais plus que la dernière formation à ne pas avoir trouvé le chemin des filets depuis le début de la saison. En effet, Angers, qui chaperonnait les Verts jusque-là, ont réduit le score sur pénalty face à Nice (Adbelli, 67′).

Un triste bilan, qui intervient à la trêve de septembre. L’ASSE reçoit Lille le dimanche 15 septembre à 19h00.