L’ASSE a conclu son mercato sur le gong avec l’arrivée de l’attaquant international espoir Belge Lucas Stassin. Arrivé en provenance de Westerlo pour une coquette somme, l’attaquant devrait enfiler la tunique verte pour la première fois contre Lille, le vendredi 13 septembre. Sacha Tavolieri, journaliste belge, nous présente le néo-stéphanois.

Lucas Stassin, l’avenir en attaque du foot belge ? Pourquoi n’a-t-il pas réussi à Anderlecht ?

Sacha Tavolieri : « Je pense que le profil et le caractère de Lucas Stassin ne convenaient pas vraiment au nouvel Anderlecht, aux dirigeants anderlechtois. Que ce soit d’un côté (dirigeants d’Anderlecht) ou de l’autre (Lucas Stassin), il y avait une fin simplement. Il n’était pas dans le profil type anderlechtois et il n’est pas rentré dans ce qui était recherché. Il a senti, il a voulu partir. Ce n’était pas une question de qualité, c’est plus une question de mentalité car Anderlecht n’avait pas du tout l’intention de faire confiance à Lucas donc il a voulu partir. »

Son profil de footballeur (qualités / points à améliorer)

Sacha Tavolieri : « Comme footballeur, c’est vraiment un buteur. Il a vraiment un côté Pipo Inzaghi en lui. Il sent les buts, il est racé. Il a quelque chose d’être toujours au bon endroit au bon moment. Ce n’est pas un gars qui est dans les techniques (dribbles), etc. Il essaye de se mettre au bon endroit. Quand il a une opportunité dans le rectangle, il la met au fond. C’est le genre de mec qui saisit les opportunités que l’on lui donne pour marquer. Il dépend beaucoup des qualités autour de lui, des ailiers et des joueurs offensifs qui peuvent le servir. »

Un bon coup pour l’ASSE ? La Ligue 1 pas trop haut pour lui ?

Sacha Tavolieri : « Non non pas du tout, je pense que l’ASSE c’est très bien pour lui. Un club historique avec une grande ambiance qui va bien lui correspondre en ligue 1. Il va grandir dans un club où il n’a pas énormément de pression. Il aura une pression semblable à Westerloo puisqu’il faudra se maintenir ! Il passe une étape au-dessus. Franchement, je trouve que c’est un bon coup pour Saint-Etienne. Et, pour lui, c’est l’étape juste pour continuer à progresser ! »

Une forte personnalité ? Des anecdotes ?

Sacha Tavolieri : « Oui, c’est quelqu’un qui a une forte personnalité. On le connait avec la fameuse vidéo qui tourne sur youtube « tu me connais » quand il était à Anderlecht chez les jeunes. Justement, grâce à ça, c’est aussi quelqu’un qui va se battre qui va s’arracher, va aller chercher la faute des défenseurs. Ce n’est pas un esthète, un mec beau, propre, c’est vraiment un mec qui est très hargneux et qui arrache tout. C’est quelqu’un de très humble, très travailleur qui est bien entouré avec une bonne famille. Son papa est un ancien footballeur professionnel (Stéphane Stassin) qui a joué à Anderlecht, Monchenglabach, Angers. C’est super et ça l’aide ! »