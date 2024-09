Si le mercato français est refermé depuis le vendredi 30 août, d’autres championnats peuvent encore se renforcer. C’est notamment le cas en Belgique ou en Turquie. Une opportunité pour l’ASSE qui espère encore dégraisser son effectif.

L’ASSE veut encore dégraisser

L’ASSE s’est montrée offensive dans le sens des arrivées. Neuf joueurs ont rejoint le Forez : Abdelhamid, Old, Davitashvili, Boakye, Miladinovic, Maubleu, Cornud, Stassin et Ekwah. Les Verts ont vu plusieurs joueurs prendre le chemin inverse : Cardona (rp), Mbuku (rp), Rivera (fdc), Bladi (p), Owusu (p) et Cissé (p). Plusieurs joueurs restent dans l’attente d’un éventuel départ. C’est notamment le cas de Léo Pétrot.

Blessé en fin de saison, Léo Pétrot a dû être opéré en début d’été. Après plusieurs semaines, il revient sur les terrains en cette fin d’été. S’il n’a pas encore joué en Ligue 1 pour l’heure, il devrait rapidement postuler pour une place dans le groupe. Pour autant, son avenir reste incertain. En effet, disposant d’un salaire confortable, l’ASSE n’est pas opposée à un départ du latéral gauche.

La Belgique ou la Turquie pour Pétrot

Selon Sacha Tavolieri, Léo Pétrot était proche de Saint-Trond. Les deux clubs étaient même déjà tombés d’accord pour un transfert libre assorti d’un pourcentage à la revente. Une information que dément France Bleu Saint-Etienne Loire. Le joueur ne serait pas encore tombé d’accord avec le club belge. Si le mercato se termine vendredi pour la Jupiler League, d’autres championnats peuvent encore espérer se renforcer. À commencer par les écuries turcs.

À en croire les informations du journaliste truc Eran Süzgun, Konyaspor aurait fait une offre pour Léo Pétrot. Une nouvelle opportunité pour le latéral gauche des Verts. Reste à savoir quelle sera la décision du principal intéressé.