La fête était du côté de Geoffroy-Guichard ce samedi. Plus de 33.000 supporters stéphanois assistent à la victoire de l'ASSE face au MHSC pour le compte de la 12ᵉ journée de Ligue 1. Pourtant, des chants entonnés par les groupes de supporters sont accusés d'homophobie.

Victoire essentielle pour le maintien en Ligue 1

Les Stéphanois ont muselé des montpelliérains conquérants durant les 20 premières minutes de la rencontre. "On a su tenir, même si c’était difficile. On a résisté." évoque justement le milieu de terrain Pierre Ekwah en zone mixte. "Quand on a eu l’occasion de marquer, on l’a fait." En effet, c'est un Benjamin Bouchouari en pleine résurrection qui offre la victoire à l'ASSE. Le milieu de terrain de poche (1m65) profite d'un dégagement raté de Rabby Nzingoula pour déclancher une demi-volée. Le marocain expédie le ballon au fond des filets de Benjamin Lecomte (47').

Olivier Dall'Oglio comptait sur les facultés offensives de Benjamin Bouchouari pour espérer l'emporter. Un pari gagnant. "On a d’ailleurs insisté avec lui sur la faculté qu’il peut avoir à marquer, car il est souvent dans les bonnes zones. On l’a fait énormément travailler devant le but."

De l'homophobie dans le Chaudron ?

C'est un sujet qui fait débat depuis le début de saison. Les nombreux chants jugés homophobes par de nombreuses associations sont référencées quotidiennement. Le gouvernement a d'ailleurs saisi la LFP pour des chants homophobes durant l'opposition de l'ASSE face à Strasbourg (2 novembre, victoire 2-0).

Le collectif Rouge Direct sur le réseau social "X", anciennement Twitter, relate ce samedi des propos homophobes entendus dans les tribunes stéphanoises pour la réception du MHSC.

"Les chants homophobes constituent des délits d'injures publiques en raison de l'orientation sexuelle, punis d'un an de prison et de 45 000 € d'amende. Le collectif de lanceurs d'alerte Rouge Direct s'emploie à les porter à la connaissance du public pour provoquer une prise de conscience sur ce fléau. Chants homophobes des supporters de Saint-Étienne entendus ce soir, systématiques et jamais sanctionnés par la LFP.", accuse le collectif.

Rouge Direct demande l'appui des instances officielles ainsi que la suppression du replay par DAZN.