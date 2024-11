À l'issue de la rencontre entre Saint-Étienne et Montpellier, les différents acteurs du match se sont exprimés au micro de DAZN pour partager leurs impressions. Voici une retranscription de leurs déclarations.

Arnaud Nordin (Joueur de Montpellier) : "Forcément, il y a de la frustration. Je pense qu'on a fait, dans l'ensemble, un bon match. On a manqué d'efficacité offensivement. Ils nous ont laissé le ballon pendant tout le match. On a eu quelques occasions, mais on n'a pas réussi à les concrétiser. Et derrière, on s'est fait punir.

Bien sûr, on peut toujours tirer du positif. Cependant, la réalité est qu'on est encore derniers, et on a perdu aujourd'hui. Il va falloir vite se remobiliser et aller chercher une victoire la semaine prochaine."

Téji Savanier (Joueur de Montpellier) : "On s'est créé des occasions. Sainté n'en a pas eu beaucoup, mais ils ont été efficaces et ont marqué. De notre côté, on n'a pas fait ce qu'il fallait devant le but. Cela dit, on peut être fiers de nous, car on a réalisé un très bon match aujourd'hui, surtout une excellente première mi-temps. Malheureusement, on encaisse un but dès le début de la seconde période, ce qui nous a fait mal. Mais l'équipe a bien réagi, et c'est positif.

On s'est parlé entre nous et on s'est dit que ce qu'on avait produit était encourageant. Mais, encore une fois, malheureusement, on perd ce match. Cela dit, il reste encore beaucoup de matchs à jouer, et il faudra continuer à bien travailler.

C'est une défaite, mais on a répondu présent. On a fait un bon match dans l'ensemble. L'équipe a montré de la présence physique, de l'impact, et une bonne qualité technique, même en fin de match. Après, c'est rageant de prendre un but de cette manière. Ils n'ont eu qu'une seule vraie occasion, comme je l'ai déjà mentionné.

On voit du mieux dans notre jeu aujourd'hui. On s'est créé beaucoup d'occasions, ce qui est encourageant. Maintenant, il va falloir travailler davantage pour améliorer encore tout ça. Vous pouvez compter sur nous, on sera là jusqu'à la fin de la saison.

Quand j'ai vu Arnaud (ndlr : Nordin) partir, je me suis dit que j'allais marquer. Mais Abdelhamid est arrivé de nulle part, je ne l'avais pas vu venir. Même si je tente un plat du pied, je suis à cinq mètres du but. Malheureusement, il m'a parfaitement intercepté le ballon. Il n'y a pas faute, il a bien joué le coup. J'avais déjà visualisé le but dans ma tête...

En tout cas, je tiens à féliciter mes coéquipiers. On a réalisé un très bon match aujourd'hui, et j'espère qu'on mettra les mêmes ingrédients la semaine prochaine."

Benjamin Bouchouari (Joueur de l'ASSE) : "Ça fait du bien. C'était un match que nous devions absolument gagner. Ces trois points sont très importants, et nous sommes tous heureux d'avoir remporté la rencontre.

Je suis bien sûr content d'avoir marqué à domicile, devant nos supporters. Mais ce qui compte le plus, c'est la victoire. J'espère que toute l'équipe pourra continuer sur cette lancée et décrocher un maximum de points cette saison.

Franchement, c'était un match compliqué de notre part, mais on est satisfaits. L'essentiel, ce sont les trois points, et il faut désormais construire là-dessus."

Pierre Ekwah (Joueur de l'ASSE) : "Ils ont eu pas mal de situations et d’occasions. Ils ont essayé de pénétrer souvent dans notre surface, et ils y sont parvenus. Mais on a su tenir, même si c’était difficile. On a résisté, et quand on a eu l’occasion de marquer, on l’a fait.

C’est avant tout une question de mental. Il faut être fort psychologiquement pour ne pas céder sous cette pression constante. Dans les 10 à 15 dernières minutes, Montpellier mettait une grosse pression sur nous. Il fallait rester solides, et c’est ce qu’on a réussi à faire.

Pour les supporters et ceux qui regardaient depuis chez eux, ça a dû être éprouvant. Il y avait beaucoup d’émotion. C’est fou, mais on finit par aimer ce genre de moments !

Oui, bien sûr, aujourd’hui, je joue presque comme un troisième défenseur central. C’est ainsi que le coach veut qu’on évolue, et je m’adapte à ce rôle. Je viens soutenir la ligne défensive. Avec les nombreux appels en profondeur de Montpellier, je devais souvent couvrir les côtés, et mes coéquipiers faisaient de même pour moi. C’est ce qui nous a permis de les contenir.

Concernant le penalty, même lui (ndlr : Savanier) m’a dit qu’il n’y avait pas de penalty. Il a été honnête. Le geste que Younis a fait, c’était magnifique. On l’a célébré comme un but, et c’est ça qui est beau. Parfois, ce genre d’actions ne passe pas dans les highlights ou ailleurs, mais j’espère bien que cette fois, si !

Abdelhamid ? Ce genre de moments arrive dans la carrière d’un joueur. Mais lui, il a toujours donné le maximum à l’entraînement. Et même dans un match comme celui-ci, il s’est donné à fond. On voit qu’il n’a jamais rien lâché, même depuis le début de la saison, malgré les critiques de certains supporters. Aujourd’hui, il a été impeccable, et pour moi, ce n’est absolument pas une surprise."