À l'issue de la victoire de l'ASSE contre Montpellier (1-0), Gasset et Dall'Oglio ont livré leur ressenti sur la rencontre. Voici leur propos recueilli par la radio France Bleu Saint-Etienne.

Beaucoup de frustration pour les Montpelliérains

Jean-Louis Gasset : « Beaucoup de frustration surtout après la première mi-temps où on a les opportunités pour ouvrir le score, ce qui est très important dans un match comme ça avec deux équipes qui jouent le match de la peur. »

« On ne va pas se retrancher derrière la VAR. Monsieur Batta est allé voir et a dit qu’il n’y avait pas penalty. Ce que je regrette par contre c’est que suite à des décisions contraires, on ait pris autant de jaunes. »

« S’il n’y avait que le contenu ou si on était en préparation, je dirai qu’on est sur le bon chemin. Malheureusement il y a déjà quelques journées qui sont passées. (…) L’efficacité dans le football ça ne s’achète pas. »

"Je pense qu’on a une équipe qui a du cœur" (Dall'Oglio après ASSE-MHSC)

Olivier Dall’Oglio : « Je pense qu’on a une équipe qui a du cœur, qui ne fait pas tout bien mais qui est déterminée, qui s’arrache. Elle veut faire plaisir à son public, qui a encore joué un rôle majeur ce soir. Moi j’ai félicité les joueurs. C’était un match très tendu qu’il ne fallait pas perdre, il fallait même le gagner. On a bien senti la fébrilité des deux équipes ce soir, personne ne voulait vraiment se livrer. Il y a eu pas mal de fautes techniques aussi des deux côtés. On est sorti vainqueur de ce match certainement car on le voulait plus que les autres. »

« On se connaît, on sait nos qualités et les leurs. Il y a à un moment donné une stratégie de vouloir certains espaces dans notre dos. Un garçon comme Téji (Savanier) peut mettre le ballon où il veut. C’était une arme aujourd’hui d’être un peu plus bas et de pouvoir tenir. Après on aurait aimé être plus efficace dans la conservation, mais je pense que l’essentiel a été fait. C’était un tournant et prendre 3 points comme ça c’était très important. »

« Benjamin (Bouchouari) a franchi un cap depuis qu’il a changé d’état d’esprit. Il sait qu’il doit travailler défensivement, ça ne l’empêchera pas de marquer. On a d’ailleurs insisté avec lui sur la faculté qu’il peut avoir à marquer, car il est souvent dans les bonnes zones. On l’a fait énormément travailler devant le but. »

« Le match de Yunis ? Vous l’avez vu, je n’ai pas besoin de rajouter grand chose. J’ai confiance en lui. C’est un garçon qui même s’il ne joue pas sera toujours là pour l’équipe. »

« Geoffroy-Guichard est notre maison. Je pense que les adversaires le savent aussi. Avec la pression du public et ce que donnent les joueurs ça nous rassure, ça nous donne confiance. Il y a des gros matchs qui arrivent, ce sera différent mais je sens que les joueurs se sentent bien dans ce stade plein. »

« C’est toujours difficile de rentrer comme ça dans un match. J’attendais sûrement un peu plus d’eux (les entrants de l'ASSE) mais c’est comme ça. »