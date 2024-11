L'ASSE a souhaité mettre à l'honneur Joseph-Antoine Bell, portier des Verts dans les années 1990. Le gardien africain s'est engagé avec l'ASSE après avoir été proche de rejoindre le FC Barcelone.

Aujourd'hui, septuagénaire sémillant et toujours d'une rare élégance, Joseph-Antoine Bell n'a de cesse de promouvoir le football africain, s'investissant avec détermination dans sa mission de Président de l'Ordre National des Infrastructures et Équipements Sportifs de la République du Cameroun.

Lubo est magique

Joseph-Antoine Bell (Ex-ASSE) : "Le Vert le plus talentueux ? Chez les Verts, indéniablement Lubo Moravcik. Un joueur confirmé, doté de grosses qualités techniques, physiquement capable de répéter les efforts et doté, en outre, d'un bon état d'esprit. Et puis, mon coup de cœur : Titi Camara. Il avait du feu dans les jambes mais ne bénéficiait pas de la confiance du staff. Je m'en étais étonné. On le faisait rentrer vingt minutes, le jetait dans la bataille alors que nous étions menés. Il était jeune et on faisait peser sur lui la responsabilité d'un éventuel sursaut. C'était injuste. Il n'avait pas l'esprit dégagé pour exprimer tout son talent."

Une grande désillusion à l'ASSE

Joseph-Antoine Bell (Ex-ASSE) : "La demi-finale de Coupe de France que nous avons perdue à domicile face à Nantes (0-1) en 1993. Le ciel nous avait ouvert ses portes. Nous étions à 90 minutes de monter à Paris. Hélas, je pense que le sportif a été pris en otage. Nous avons sans doute souffert des problèmes que le club rencontrait. Il y avait des batailles de pouvoir dans le cadre de la reprise de l'ASSE. Pas sûr que certains aient apprécié ce cadeau fait au président Laurent que cette finale aurait représenté. Ce fut une immense frustration."

Un transfert raté au Barça

Joseph-Antoine Bell (Ex-ASSE) : "En 1991, j'aurais pu et dû signer au Barça. J'ai reçu un télex de félicitations du président du club catalan. Cela n'avait rien d'innocent, de gratuit. Je venais d'être nommé Ballon d'Argent Africain. Il n'était pas aisé cependant de vendre aux socios l'arrivée d'un gardien de 37 ans alors même que pas mal de questions se posaient quant à l'âge et au devenir d'Andoni Zubizarreta et ses 30 ans. Cela ne s'est donc pas fait, mais toutefois ce fut terriblement valorisant. Et finalement, j'ai signé à Sainté pour mon plus grand bonheur."