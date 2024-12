Tout juste défait par cinq buts d'écart face à Rennes, l'ASSE lutte pour sa survie en Ligue 1. L'apprentissage est rude pour des Stéphanois en quête du moindre point pour se maintenir. L'ASSE accueille justement l'OM ce dimanche soir (20h45) pour une opposition qui s'annonce difficile à manœuvrer à domicile. Retour sur l'avant-match de la rencontre, avec un entretien exclusif de Ludovic Ferro, journaliste pour La Provence.

L’ASSE accueille dans le Chaudron l’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi à 20h45. L’opposition, diffusée sur DAZN, se déroule en clôture de cette 14ᵉ journée de Ligue 1.

"Je ne pense pas que De Zerbi et ses joueurs vont venir à Saint-Etienne en claquettes, en étant persuadés de gagner largement", nous témoigne Ludovic Ferro (La Provence) dans un entretien accordé à Peuple Vert.

L'ASSE prend l'eau, Marseille rassure

Des Stéphanois inquiétants à Rennes

Un manque de caractère. Certainement. Olivier Dall’Oglio est apparu mécontent en conférence de presse après la claque subie à l’extérieur. Pourtant bien partis, les Stéphanois s’écroulaient à 10 contre 11 alors que Mathieu Cafaro s’improvisait gardien de but dans la surface de réparation (37'). Tandis que les Rennais n’avaient pas trouvé le chemin des filets depuis plus d’un mois, voilà que les Bretons en plantaient cinq face à une formation stéphanoise passive. À tous les niveaux, l’ASSE n’a pas été capable d’inquiéter le Stade Rennais.

Mais plus à l'aise à domicile, les hommes d’Olivier Dall’Oglio remportent 12 points sur 18 possibles à Geoffroy-Guichard. Les Verts sont même parvenus à accrocher Strasbourg (2-0), Auxerre (3-2) ou encore le LOSC début septembre (1-0).

L’impulsion De Zerbi en Ligue 1

Désormais coaché par Roberto De Zerbi, l'Olympique de Marseille l'emportait deux buts à un face à l'AS Monaco le week-end dernier. "Il y a eu quelques erreurs techniques qui ont donné des occasions à Monaco. Mais ça nous a aussi permis de développer un jeu plutôt plaisant". Car d’abord menés 5golovin, 41'), les Marseillais ont fait preuve de caractère pour renverser la situation (Henrique, 53' ; Greenwood, 89'). Particulièrement solide, l’OM parvenait à prendre le meilleur sur des Monégasques timides en seconde période.

"Il y a eu plus de risques, mais moins de peurs, donc plus de confiance", ajoute Ludovic Ferro. "Les marseillais n'ont pas hésité à prendre des risques à la relance, à provoquer l'adversaire et attendre le dernier moment pour trouver le bon décalage." La victoire face au club de la principauté semble avoir donné un nouveau souffle à une formation marseillaise en recherche d’identité à domicile.

Ludovic Ferro sur le schéma tactique de l'OM : "De Zerbi opte pour une relance propre et courte avec Géronimo Rulli. La possession est assez importante pour l'OM. Le XI de De Zerbi s'articule sur un 3-4-2-1, et un 3-5-2 en phase défensive ou offensive. Depuis deux matchs, on retrouve trois défenseurs centraux. Greenwood a basculé un dans role de milieu offensive, oscillant entre l'axe et la droite. Ça a un peu rééquilibré l'équipe."

L'OM, meilleure formation de Ligue 1 à l'extérieur

Avec six victoires en sept déplacements, Marseille performe loin de ses bases. Aucune formation ne fait mieux dans l’élite : 21 buts marqués pour seulement sept encaissés. Les joueurs de Roberto De Zerbi restent sur une série de trois victoires d’affilée à l’extérieur.

Une seule défaite en septembre dernier face à Strasbourg. Depuis, les Phocéens paraissent inarrêtables.

Les enjeux de la rencontre

"Si Saint-Étienne réussit à avoir des occasions dans le premier quart d'heure. De récupérer des ballons en haut et de convertir, ça peut aussi mettre la pression à l'OM." Le journaliste de La Provence ne voit pas une rencontre à sens unique ce dimanche. "L'OM a fait match nul contre Angers et perdu contre Auxerre. Je ne suis pas sûr que ce soit des équipes infiniment supérieur à l'ASSE."

Désormais 15ᵉ du championnat, Saint-Étienne ferait certainement un exploit en obtenant un résultat de cette rencontre. Mais le simple point du nul ne serait pas à jeter dans une course au maintien serrée. Avec 13 points glanés en autant de rencontres disputées, l’ASSE n’a qu’un seul petit point d’avance sur Le Havre, alors premier relégable.

Trois points pourraient permettre aux hommes d’Olivier Dall’Oglio de mettre la pression sur le top 10 du championnat. Mais l'opération s'annonce complexe.

L'avant-match en vidéo

Comme chaque semaine, Peuple Vert vous propose son avant-match vidéo. À retrouver gratuitement sur Youtube !