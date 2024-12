Deux semaines après leur dernier match d'Arkema Première Ligue, les joueuses de l'ASSE s'apprêtent à retrouver les pelouses ce week-end. Battues à domicile par Montpellier (2-0), les Vertes auront l'occasion de se rattraper à la maison face à Guingamp ce samedi à 17h.

Une deuxième rencontre consécutive à domicile

Les joueuses de l'ASSE traversent une très mauvaise passe. Après un début de saison exceptionnel (3 victoires en 3 matchs), les Vertes n'ont remporté qu'une seule rencontre depuis. Avec une seule victoire sur leurs six derniers matchs, elles doivent retrouver confiance, petit à petit.

Il y a deux semaines, elles avaient tenté de se relancer devant plusieurs centaines de spectateurs, mais sans succès. Laurent Mortel, leur entraîneur, avait expliqué cette contre-performance :

« On prend un but au bout d’une minute trente et le deuxième à la 42e. Ce sont des moments importants, et derrière, on court après le score. La première mi-temps n’est pas de qualité. J’ai préféré la seconde, avec plus de générosité, l’envie d’aller de l’avant, de chercher à renverser un peu les choses. On perd le match sur cette mauvaise première période, tout simplement. »

Guingamp, une équipe à la portée de l'ASSE ?

L'ASSE occupe actuellement la septième place d'Arkema Première Ligue, un classement tout à fait honorable pour une équipe qui vise à nouveau le maintien cette saison.

De leur côté, les Guingampaises sont en grande difficulté. Les Bretonnes n’ont engrangé que trois points depuis le début de la saison : une seule victoire et huit défaites. Elles apparaissent donc comme l'adversaire idéal pour permettre aux Vertes de se relancer. Cette fois-ci, les Stéphanoises n’auront pas le droit à l’erreur : la victoire est une obligation.

Pour rappel, la seule victoire de Guingamp cette saison remonte au 19 octobre dernier contre Strasbourg. Les Bretonnes n’ont encore jamais remporté de match à l’extérieur. L'ASSE a donc toutes les cartes en main pour s’imposer.

Rendez-vous ce samedi au Stade Salif Keita pour encourager les Vertes à partir de 17h. Les billets sont en vente à 3€, et l'entrée est gratuite pour les membres du 12ème Homme. Si vous ne pouvez pas vous rendre au stade, connectez-vous à la chaîne YouTube de l'Arkema Première Ligue : le match y sera diffusé gratuitement.

Informations pratiques

Arbitre central : Romy Fournier

: Romy Fournier Arbitres assistants : Claire Dewost, Valérie Todeschini

: Claire Dewost, Valérie Todeschini Arbitre remplaçant : Lisa Coste

: Lisa Coste Délégué principal : Fabien Akkermans

: Fabien Akkermans Délégué adjoint : Serge Liogier

Crédit photo : ASSE.FR