À l'issue de la rencontre entre Rennes et l'ASSE, Jorge Sampaoli et Olivier Dall'Oglio se sont exprimés au micro de beIN Sports pour partager leurs impressions. Sampaoli était évidemment satisfait, alors que le coach stéphanois regrettait le manque de caractère de son équipe.

Jorge Sampaoli (Entraîneur de Rennes) : "Au-delà de la victoire, il est très important de constater comment toute l’équipe adhère à l’idée de construire et d’avancer ensemble. Nous avons également identifié le fonctionnement collectif de l’équipe.

Je crois qu’ils ont montré beaucoup de volonté de jouer et d’être offensifs, ce qui a généré énormément d’enthousiasme. Justement, à partir de ce match, je pense que nous allons continuer à progresser. Nous ne sommes qu’au début. La situation n’est pas facile, bien évidemment, mais nous allons essayer de réussir et de connaître encore plus de réussites comme celle-ci." Sampaoli : "C’était un match très compliqué et très attendu par toute la ville de Rennes" Je viens d’arriver, j’ai réalisé une première analyse, et quand on se trouve dans une situation délicate comme celle-ci, il faut d’abord établir un cadre en très peu de temps. La semaine prochaine, nous aurons davantage de temps pour continuer à nous améliorer. Il faut aussi comprendre qu’il y a des facteurs qui évoluent pendant les matchs et qui, parfois, impactent les performances. Je pense que cette équipe a su réaliser un très bon match. Nous avons eu de nombreux atouts, nous aurions pu en avoir encore davantage, mais c’était un match très compliqué et très attendu par toute la ville de Rennes. Nous essayons, à travers notre jeu, de multiplier les passes pour libérer les côtés, car nous savions que l’AS Saint-Étienne exerçait beaucoup de pression sur les ailes. C’est pourquoi nous avons cherché à provoquer des espaces avec ces différentes passes, particulièrement en seconde mi-temps, tout en adoptant une posture plus offensive. Je pense qu’il faut continuer à insister sur cette approche. Cela fonctionne. Il faut également bien maîtriser les équipes adverses, car dans le football, de nombreux matchs sont très directs et physiquement exigeants."

Dall'Oglio : "Ce que je ressens aujourd’hui, c’est avant tout un manque de caractère"

Olivier Dall'Oglio (Entraîneur de l'ASSE) : "J’ai dit aux joueurs que je n’étais pas satisfait, vraiment pas satisfait. Après le penalty et l’expulsion, je n’ai pas senti de réaction du groupe. J’attendais autre chose. À la mi-temps, pareil, j’attendais autre chose. Et après la mi-temps, ça n’est toujours pas venu. Je pense que c’est difficile. On sait que cette saison sera compliquée. On était à 10, on était plutôt bien en place, on a même frappé sur le poteau en premier. Mais derrière, j’attends plus de caractère. Si on veut se sauver, si on veut aller au bout de nos idées, il faudra être bien plus solides que ce que j’ai vu ce soir.

Ce que je ressens aujourd’hui, c’est avant tout un manque de caractère. On a manqué de caractère parce qu’on est loin de nos bases. C’est vrai qu’on est beaucoup plus à l’aise à domicile, c’est un constat. Mais il va falloir forcer les choses. On ne peut pas accepter certaines attitudes sous prétexte qu’on joue à l’extérieur. Certains relâchements ne sont pas tolérables. On sait que ce sera difficile, mais j’attends une réaction. J’attends une réaction du groupe, notamment à l’extérieur, où nos supporters sont moins nombreux, même si ce soir, ils étaient là pour nous soutenir. Ce manque de caractère m’ennuie vraiment. Il y a encore beaucoup de choses à revoir, mais il faut d’abord retrouver un esprit de rébellion face aux obstacles.

Aujourd’hui, on a subi cette décision : penalty, on joue à 10. On sait déjà que jouer à 11, c’est dur. Mais on doit surmonter ces problèmes. On doit être encore plus forts mentalement. C’est ce que j’attends de mes joueurs pour la suite.

On a pas mal de blessés en ce moment, ce qui complique un peu les choses. Il y a sûrement des choix à faire, mais jusqu’à présent, il y avait des éléments intéressants. Tout n’est pas à jeter, bien sûr. Ce que je veux, c’est simplement plus de caractère de la part de tout le monde. On n’a pas le droit de se plaindre, en tout cas."