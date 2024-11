Après deux ans dans l'antichambre, l'ASSE effectue son retour en Ligue 1 cette saison. Occasion de retrouver le derby ce dimanche. Opposition mythique en France, Saint-Étienne de déplace au Groupama Stadium avec l'espoir de continuer sur sa lancée. Retour sur les enjeux de la rencontre.

"Le derby, il faut le remporter"

Dans un entretien exclusif accordé à Peuple Vert, l'ancien attaquant de l'ASSE Robert Beric a raconté son expérience du derby. Auteur du mythique Beric 90’ face à Lyon, l’attaquant a avoué vouloir regarder le retour du derby ce week-end. “C’est une rencontre dans laquelle tu dois tout donner, tout le monde l’attend, il faut le remporter”, avoue Robert Beric.

Robert Beric : “Je sais que le derby est ce week-end. C'est un match particulier. Lorsque j'ai marqué contre l'OL à la dernière minute, c'était incroyable. Marquer à Geoffroy-Guichard à cet instant de la rencontre, c'était fou."

Lyon en proie au doute en Ligue 1 ?

Sixième de Ligue 1, la formation de Pierre Sage aborde la rencontre de ce week-end après quatre rencontres consécutives sans victoire. Neutralisé par Auxerre, l'Olympique Lyonnais a subit le même sort face au LOSC. “Lille aurait mérité de mener beaucoup plus largement au vu de notre prestation”, avoue le coach Lyonnais. Sur une erreur de la défense, Jonathan David profite d'une erreur de la défense pour ouvrir le score. Réveillés en seconde mi-temps, les Lyonnais inverse la tendance au retour des vestiaires pour accrocher le 1-1. Et puis ce jeudi, l'Olympique Lyonnais n'a pas été en capacité de tenir le score face à Hoffenheim en Europa League (2-2) Les Gones prennent l’avantage à la 93e, mais Umut Tohumcu égalise deux minutes plus tard pour accrocher le nul.

La formation stéphanoise de son côté revient d'une prestation solide face au RCSA (2-2). Après une défaite inquiétante face à Angers, les Verts ont gagné la bataille tactique face à la formation de Liam Rosenior. Mickaël Nadé traduit la domination des Stéphanois en poussant le ballon au fond des filets. Victoire confirmée lorsqu'Ibrahim Sissoko inscrit le second but de la rencontre. Avec un bloc bas, la seconde pire défense de Ligue 1 est parvenue à contenir les assaults adverses.

Trois points pour la course au maintien

En cas de victoire, Saint-Étienne pourrait s'éloigner un peu plus de zone rouge. Seizième de Ligue 1 avec 10 points acquis en autant de rencontres, l'ASSE pourrait respirer en repartant avec les trois points. Les concurrents aux maintiens disputent en effet des rencontres à l'avantage de Saint-Étienne. Montpellier affronte Brest ce dimanche, alors qu’Auxerre doit obtenir un résultat à Strasbourg et Angers face au PSG.

L'avant-match en vidéo