On y est, c'est le grand jour : le retour du Derby ! Ils étaient plus de 3 000 hier à l'Étrat pour encourager l'ASSE lors du dernier entraînement ouvert au public. Une nouvelle fois, ils se sont rassemblés en grand nombre pour le départ du bus, offrant aux joueurs une ultime motivation.

Avant le Derby, le message est clair !

Hier, c'était la folie. Le temps d'une séance d'entraînement, le Centre Sportif Robert Herbin s'est transformé en un mini-Chaudron. Les supporters avaient répondu à l'appel des différents groupes. Une banderole "Arrachez-vous et défoncez-les" affichait un message sans équivoque aux joueurs.

Dans les colonnes du Progrès, Olivier Dall'Oglio a réagi à cette ambiance incroyable :

"On entendait de loin leurs encouragements. Ils nous ont apporté toute leur énergie, tout leur soutien pour nous pousser dans ce match crucial. Leur présence à nos côtés a été un vrai réconfort. Bien sûr, ils veulent une victoire, c'est évident. Dans un derby comme celui-là, l'objectif est de gagner, avec toute la détermination possible. Nous mettrons tout notre cœur dans cette bataille, surtout après un moment aussi fort avec ces supporters extraordinaires. C'est une véritable force, un soutien que l'on apprécie énormément."

Les fans de l'ASSE présents pour le départ du bus

Pour le départ du bus, prévu à 11h30, de nombreux supporters étaient de nouveau rassemblés. Ce moment a encore une fois démontré aux joueurs toute l'attente des fans pour ce Derby.

Bien avant le départ, les joueurs sont arrivés en voiture, accueillis par une foule déjà dense et des encouragements de plus en plus intenses.

Une foule nombreuse n'attendait qu'une chose : le départ du bus stéphanois. Comme la veille, les chants ont retenti, rappelant à tous l'importance de ce Derby. Magic Fans, Green Angels et les supporters les plus fidèles ont mis une ambiance de folie, comme le montrent toutes ces vidéos !