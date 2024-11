Zuriko Davitashvili, étoile montante en Ligue 1, élu joueur du mois d’octobre

La Ligue 1 a couronné le talent de Zuriko Davitashvili, jeune prodige géorgien de l’AS Saint-Étienne, en le nommant joueur du mois d’octobre. Cette distinction, annoncée ce dimanche 10 novembre, récompense une ascension fulgurante marquée par des performances impressionnantes, notamment un triplé contre l’AJ Auxerre et un doublé face à Angers. Ces prestations explosives ont non seulement démontré sa puissance offensive mais aussi affirmé sa place parmi les attaquants les plus redoutés du championnat français.

Avec 37 % des votes, Davitashvili a conquis les supporters de L1, qui voient en lui une étoile montante. Son parcours récent est une source de fierté pour Saint-Étienne, qui mise sur lui pour briller en Ligue 1. Sa victoire en tant que joueur du mois d’octobre arrive à un moment stratégique : le soir du derby face à l’Olympique Lyonnais, un match toujours intense et attendu.

Davitashvili impressionne. Ses statistiques, en un mois seulement, en font un joueur phare de l’équipe. Ce dynamisme offensif est aussi porteur pour Saint-Étienne, qui a besoin de tels talents pour assurer sa place et viser le maintien en Ligue 1.

L’élection de Davitashvili représente plus qu’un honneur individuel. Elle reflète le renouveau d’une équipe stéphanoise en quête de succès et de reconnaissance. En cette saison, l’ASSE semble déterminée à tirer le meilleur de cette révélation géorgienne. Davitashvili, quant à lui, aura à cœur de prouver que son talent n’est pas éphémère, et que le derby face à l’OL marquera un nouveau chapitre de son ascension dans l’élite du football français.

"Je suis très fier de remporter ce trophée, mais sans le reste de l'équipe, tout cela ne serait pas possible. Je travaille très dur chaque jour, et je suis heureux que les fans aient voté pour moi. C'est un réel plaisir, et j'espère continuer sur cette voie.

Maintenant, on a un gros match à venir, un derby face à Lyon, et toute mon énergie est concentrée sur ce match. C'est dingue de voir tous ces gens venir, aussi nombreux à l'entraînement, chanter et nous supporter avant un tel match, pour nous encourager. C'est la première fois de ma vie que je vois une telle atmosphère.

Maintenant, tout le monde est prêt pour la bataille du derby, et j'espère que le résultat sera beau. Merci à tous pour les votes et à l'UNFP pour ce trophée."