De retour en Ligue 1, l’ASSE semble enfin avoir retrouvé sa place dans le football Français. Et si cette situation fait la joie des supporters, c’est aussi le cas des acteurs politiques de la région ligérienne.

Saint-Étienne s’est certes inclinée samedi dernier face à Monaco, mais non pas sans démériter. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio auront à coeur de prendre les trois points ce samedi face au Havre. « On va tout mettre de notre côté pour être à 100 %, 200 %. Pour gagner tout simplement. On peut se satisfaire de certains points positifs. Mais on a perdu. Il faut récupérer et travailler la semaine prochaine pour gagner à domicile », annonçait Yunis Abdelhamid en zone mixte, l’esprit conquérant.

Si Saint-Étienne se constitue en un réel vecteur économique de la région, son retour en première division Française intervient en faveur des collectivités. Dans un entretien accordé au quotidien l’Equipe Gaël Perdriau s’est livré sur le club du Forez, son impact et son avenir.

L’impact du retour en Ligue 1 selon Perdriau

Officiellement mis en retrait de ses fonctions à la suite d’une affaire judiciaire, l’homme de 52 ans a souligné l’impact économique de l’ASSE sur la région : « C’est une carte de visite exceptionnelle pour Saint-Étienne, car l’identification au club est très forte dans toute la France, et même dans le monde. Ensuite, l’impact économique est très clair, chaque jour de match. Même ceux à l’extérieur, car de nombreux établissements les retransmettent. Cela booste le commerce local »

« Je suis assez optimiste. »

Récemment racheté par le groupe Kilmer Sport, l’ASSE a placé Ivan Gazidis à la présidence du club. Gaël Perdriau est revenu avec optimisme sur l’avenir du club Stéphanois.

« Je suis assez optimiste. Il y a cet engouement et une espérance créés par le nouvel actionnaire. J’ai rencontré Carla Qualtrough, la ministre des sports du Canada, en marge du match des JO contre les Bleues et j’ai eu confirmation que Larry Tanenbaum était très connu là- bas. C’est un homme sérieux, ambitieux et qui s’inscrit dans la durée.

Le fait qu’Ivan Gazidis, qui a réussi à Arsenal et à l’AC Milan, dirige le club est également de bon augure. J’espère que l’actionnaire ira au bout de sa volonté d’en refaire un club européen sans trop tarder. »