Ce jeudi, l’ASSE a enregistré l’arrivée de Pierre Cornud. Le latéral gauche est devenu la 7ème recrue estivale du club. Il s’est engagé pour 2 saisons + 1 en option. Le natif d’Avignon a passé 2 saisons au Maccabi Haïfa. Après son départ, le joueur de 26 ans a posté un message d’adieu aux supporters et au club israélien.



Les adieux de Pierre Cornud

« Chers fans de Maccabi Haïfa

Le temps est venu pour moi de dire au revoir, et je le fais avec le cœur lourd. Je suis venu ici plein d’énergie, prêt à tout donner pour ce club, et aujourd’hui je repars avec des souvenirs incroyables.

Je tiens à remercier la direction, Gal Alberman, Maor Burg, Uzi, et bien sûr, le président et mon entraîneur, pour leur confiance. Vous m’avez accueilli comme l’un des vôtres, et grâce à vous, j’ai vécu des moments inoubliables aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Les liens que j’ai établis ici resteront avec moi pour toujours, merci pour tout l’amour, je sens que j’ai laissé une partie de moi dans cet endroit cette grande famille de maccabi, les fans, les gens autour d’Israel, cette expérience m’a fait ressentir quelque chose de différent et c’est très très difficile de l’expliquer, parce que les choses que nous avons réalisées ensemble étaient si spéciales et si incroyables, j’en suis vraiment fier… Gros bisous sur vous

Je sais que je porterai toujours le vert dans mon cœur. Ce n’est pas un dernier adieu, mais plutôt un au revoir pour l’instant, car une partie de moi restera toujours ici avec vous.

merci pour tout, du fond du cœur. Yalla maccabi« .

Le joueur formé à Montpellier aura disputé 94 matchs avec le Maccabi Haïfa. Il aura participé à de nombreuses rencontres européennes également, puisqu’il y a disputé l’Europa League et la Ligue des champions.