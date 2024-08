Olivier Dall’Oglio s’est présenté en conférence de presse avant le match de l’ASSE contre Le Havre. Après avoir fait un bilan du match contre Monaco, le coach stéphanois a voulu se projeter sur le match de ce samedi à Geoffroy Guichard. Voici ses mots.

« L’étage supérieur, on voulait y être, on y est ! » (Dall’Oglio sur le retour de l’ASSE en ligue 1)

Une impatience, une fierté ? Quel est le sentiment à l’approche de ce premier match à Geoffroy Guichard en ligue 1 ? Oui, bien sûr. Toujours très, très, très content de revenir à Geoffroy, bien sûr. Je pense que les joueurs aussi. Hier, on a fait un entraînement délocalisé à Geoffroy. Je pense qu’on aime bien y aller. On préfère quand il est plein, toujours. Il sera un peu moins plein, mais on sait qu’il y aura toujours de l’engouement. L’étage supérieur, on voulait y être, on y est. C’est déjà pas mal. C’est même parfait. Je pense que pour le club, pour tout le monde, c’est un grand bien.

Une attente supplémentaire en L1 ? Non, je pense que la pression de monter était déjà quand même énorme. Il y a toujours une pression de bien faire, de résultats et d’avancer, de faire plaisir au public. Obligatoirement, il y a une pression. On ne peut pas dire qu’à Saint-Étienne, il n’y ait pas une pression. C’est normal, mais c’est une bonne pression. Pour la Ligue 1 aussi, c’est très bien. Des clubs comme l’ASSE doivent être en Ligue 1. Après, on a vu qu’il y avait certains clubs, pour citer Bordeaux, qui devraient être aussi en Ligue 1. C’est triste de ne pas les voir, parce qu’on sait que ce sont des villes de football. On veut les voir à ce niveau-là. Pour notre football, c’est beaucoup mieux, bien sûr.

« On a été moins efficace dans la zone de vérité »

Retour sur Monaco ? Déjà, la tenue des jeunes joueurs qui sont rentrés pour la première fois en Ligue 1, et notamment à Monaco, ce n’était pas gagné. Donc ça, c’est bien. J’ai trouvé qu’ils avaient un très bon état d’esprit et beaucoup de solidarité entre eux. Donc ça, c’est une très bonne chose. On a vu qu’ils avaient fait quelques fautes techniques qui nous avaient pénalisés. Il nous a manqué par rapport à Monaco un peu la finition. Quand on voit les actions de Monaco, on les compare aux nôtres. Ils sont souvent au bout, soit par un centre, soit par une frappe, soit par un dribble.

Nous, on est arrivé parfois à bien contrer, à bien sortir le ballon, à leur faire mal au milieu de terrain et on a été moins efficaces dans la zone de vérité. C’est là où il va falloir bosser. Je pense que c’est aussi le plus difficile. Marquer des buts, ce n’est pas simple. On a réussi à marquer un but, mais il y avait quelques centimètres de trop au départ pour Sissoko, donc ça a été annulé. Mais sinon, on marque un joli but. Après, je pense que ce qu’on a fait est encourageant, c’est une bonne base. Après, on sait que ça ne suffira pas, qu’il faudra plus. Il faudra bosser encore plus, jeunes ou pas jeunes.

« Ça va être un match, a priori, assez équilibré » (Dall’Oglio avant ASSE-HAC)

Le Havre ? Le Havre, on l’a vu, reste une équipe assez ambitieuse dans le jeu. C’est un bloc haut, qui est très joueuse. Pour leur confisquer le ballon, ça ne va pas être non plus une partie de plaisir. Maintenant, c’est vrai qu’en termes d’individualité, il y avait de grosses individualités à Monaco, qu’il n’y a peut-être pas encore sur le Havre. Mais on a vu quand même que c’est une équipe qui avait résisté au PSG pendant longtemps, qui est capable de marquer des buts sur coup de priorité, parce qu’il y a quand même une grosse présence sur coup de priorité. Voilà le style de match qui nous attend. Ça va être un match, a priori, assez équilibré.