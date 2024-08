L’ASSE affrontait Monaco ce soir à 21h au stade Louis II. Cette rencontre sonnait le retour des Verts dans l’élite du football français. Voici à l’issue du match, les réactions des deux camps.

Saint-Étienne a effectué son grand retour dans l’élite ce samedi soir. Défait sur le plus petit des scores, Olivier Dall’Oglio a dû composer avec de nombreux jeunes. Les Verts n’ont pas eu à rougir face au dauphin de la saison précédente.

De la frustration, mais pas de regret du côté de l’ASSE

Titularisé dans l’entre-jeu, Florian Tardieu s’est exprimé sur la défaite en zone mixte : « On ressent de la frustration, mais il y a aussi beaucoup de signes encourageants ce soir. Ça s’est joué à pas grand-chose, finalement. C’est un peu frustrant parce qu’on y croit avec ce but. Je pense qu’il y a hors-jeu de pas grand-chose.

De son côté, Yunis Abdelhamid a disputé ses premières 90 minutes sous la tunique Verte. Le défenseur s’est livré au micro de DAZN après la défaite sur le Rocher : « Chaque année, Monaco fait partie des grosses équipes. Quand on pose les pieds sur le terrain, c’est pour gagner. Maintenant, il s’est passé ce qui s’est passé. Sur ce match-là, on n’a pas trop de regrets. »

Un état d’esprit irréprochable

Les deux Stéphanois sont revenus sur l’état d’esprit de leur coéquipier, combatifs face à une équipe qui ne boxe pas dans la même catégorie. « Je suis content de ce groupe et de l’état d’esprit qu’on a affiché. C’est quand même une équipe de Ligues des Champions en face. Il va falloir se servir de ça et travailler pour aller gagner des matchs cette saison. », affirme Florian Tardieu.

Yunis Abdelhamid : « C’était important de jouer avec nos valeurs, et surtout de rendre fiers les supporters de Saint-Etienne. On repart avec une défaite, on n’est pas satisfait parce qu’on est venu pour gagner, on s’est préparé pour. (…) On va tout mettre de notre côté pour être à 100 %, 200 %. Pour gagner tout simplement. On peut se satisfaire de certains points positifs. Mais on a perdu. Il faut récupérer et travailler la semaine prochaine pour gagner à domicile. »

Reconnu pour ses qualités de leader, le joueur d’Olivier Dall’Oglio a évoqué ses responsabilités sur, et en dehors du terrain : « Avoir du leadership ? C’est ce qu’on attend de moi. J’essaie de répondre présent, de prendre mes responsabilités et d’assumer mon rôle. C’est ce que j’essaie de faire depuis que je suis arrivé. Mes coéquipiers le voient et j’essaie de les aider tous individuellement. Mais le plus important, c’est aussi d’essayer d’être performant. »

Et si les Matrus ont profité de certains manques dans l’effectif Stéphanois, le défenseur n’a pas hésité à souligner leurs prestations : « Beaucoup ont découvert la Ligue 1 aujourd’hui. Ils ont fièrement défendu les couleurs du club et ils ont montré qu’ils étaient aussi au niveau. »

Abdelhamid évoque son intégration à l’ASSE

Stéphanois depuis juillet 2024, le défenseur n’a pas caché son excitation à l’idée de découvrir les supporters Stéphanois : « C’est une fierté de représenter ce maillot et ça donne envie de donner le meilleur de soi (…) Quand on voit aussi la ferveur qu’il y a autour du club … On le voit là, à l’extérieur, c’est exceptionnel, c’est énorme. Je l’ai découvert aujourd’hui avec le maillot vert, je découvrirai Geoffroy-Guichard la semaine prochaine. Ça va être quelque chose. Avant de revenir sur son intégration : « Mon intégration s’est super bien passée. J’ai eu la chance de tomber dans un groupe énorme dans un premier temps. Je suis très heureux à Saint-Etienne et ma famille aussi.

Embolo satisfait de la victoire face à l’ASSE

Après une préparation estivale plus que réussie avec le club du rocher, Breel Embolo a débuté la rencontre ce samedi soir. Le Suisse s’est exprimé après 90 minutes disputées : « C’était très important de commencer avec un bon résultat. Je crois qu’on l’a fait aujourd’hui. Offensivement, on eu beaucoup de chances. Après, dommage qu’on ne finisse pas avec deux ou trois buts. Je trouve qu’on était bien dans le pressing. Mais je crois qu’on peut être content du 1-0. Surtout, on n’a pas pris de buts. »

Victorieux, le Monégasque relativise tout de même : « On était bon, mais pas devant. On doit tuer le match avant. Mais on doit aussi dire qu’on a eu de la chance face au jeu de Saint-Étienne. Je crois que les trois points sont mérités pour l’équipe. »