Eirik Horneland ne pouvait pas rêver de meilleurs débuts sur le banc Stéphanois ce samedi. Car bien que menés à la 40ᵉ minute de jeu, les Stéphanois reprenaient les devants avant de l'emporter par deux buts d'écarts (3-1). Une réussite offensive, trop peu aperçue depuis le retour de l'ASSE en Ligue 1.

Victoire méritée face à Reims en Ligue 1

Avec un nouveau coach aux manettes, les Verts révélaient un tout autre visage face à Reims. Keito Nakamura permettait aux joueurs de Lucas Elsner de prendre les devants contre le cours du jeu sur une volée dans la surface. Mais au retour des vestiaires, Augustine Boakye, titularisé au dernier moment faute à un Davitashvili malade, remettait les compteurs à zéro. Mickaël Nadé s'improvisait ailier l'espace de quelques secondes. Le défenseur d'1m93 expédiait un caviar dans les pieds du Ghanéen, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets pour inscrire son premier but en Vert. Puis, sept minutes plus tard, Boakye récidivait d'une frappe dans la lucarne. Lucas Stassin à la passe décisive, puis buteur pour le 3-1, 10 minutes avant le coup de sifflet final (80').

Eirik Horneland, nouvel entraîneur de l'ASSE, en conférence de presse : "C'est fantastique. C'était vraiment beau. J'ai été très heureux de pouvoir admirer et voir cet esprit d'équipe. C'est quelque chose qui est très important pour moi, qui est très important pour Saint-Étienne."

L'ASSE en réussite offensive

La stratégie de jeu instaurée par l'entraîneur norvégien a radicalement changé le visage de Saint-Étienne. Dans un premier temps bien plus solides, les Verts inscrivaient trois réalisations face à Reims. Une première depuis le 5 octobre 2024 face à Auxerre, par l'intermédiaire d'un Zuriko Davitashvili des grands jours (triplé).

Cette fois-ci, l'ASSE n'hésitait pas à se révéler davantage impactante sur le front de l'attaque. Avec 14 tirs tentés en 90 minutes (pour quatre cadrés), les Verts réalisaient autant de tentatives que sur l'ensemble des quatre derniers matchs précédents la rencontre de ce samedi (deux contre Rennes, trois contre Marseille, trois contre Toulouse, puis quatre contre Marseille).