De retour en France depuis l'été dernier, Yann M'Vila s'est confié dans une interview pour la chaîne YouTube de la Ligue 2. L'ancien joueur de l'ASSE, aujourd'hui au Stade Malherbe de Caen, raconte comment Kylian Mbappé en personne l'a convaincu de signer en Normandie. Il revient également sur son passage chez les Verts, où le coach Gasset l'a marqué. Extraits.

Stéphanois entre janvier 2018 et septembre 2020, Yann M'Vila a régalé les supporters stéphanois au cours d'un passage marqué par une deuxième partie de saison 2017-2018 canon où les Verts sont passés de la zone rouge à la 8e place avant une saison suivante sous le signe de la confirmation. Le milieu et l'ASSE ont même dû avoir des regrets, passant tout proche d'une qualification pour la Ligue des champions mais terminant finalement 4es de Ligue 1. La dernière grande et belle phase footballistique stéphanoise, avec aux manettes un homme qui est entré dans le coeur des supporters : Jean-Louis Gasset.

L'ASSE comme une thérapie

C'est d'ailleurs l'ancien adjoint de Laurent Blanc en équipe de France qui a convaincu le joueur formé au Stade Rennais de rejoindre le Forez. Après une fin d'aventure très difficile au Rubin Kazan (Russie), Yann M'Vila se refait une santé à l'ASSE. "J'arrive avec l'un de mes papas, parce qu'il y a aussi Frédéric Antonetti. (Jean-Louis) Gasset, qui est de la famille, qui était adjoint en équipe de France quand j'y étais. Il m'a permis de revivre le football, de rigoler."

Mais l'ancien coach des Verts n'est pas le seul qui a redonné le sourire au milieu de terrain. "Tout comme le docteur Tarek Bouzaabia qui m'a fait beaucoup de thérapie, il a joué un rôle de psychologue et tout est rentré dans l'ordre jusqu'à ce que Gasset parte, et les soucis sont un petit peu revenu..."

"Il connaît le football, il sait que Yann M'Vila, il va performer"

Un retour en France poussé par Jean-Louis Gasset sous la forme d'une deuxième chance pour Yann M'Vila dans une période où le joueur n'était pas au mieux. "Parce que Jean-Louis Gasset il va parler football, il connaît le football. Il sait que Yann M'Vila, même si il est passé par la Russie, il va performer."

Revenu en France l'été dernier du côté de Caen donc, en Ligue 2, après un appel téléphonique de Kylian Mbappé lui même, l'ancien stéphanois espère retrouver son meilleur niveau. À 34 ans, et même s'il n'a participé qu'à la moitié des rencontres de la première à cause d'une blessure musculaire depuis le 18 octobre dernier, c'est un retour à l'essence même de ce qu'aime le joueur. Jouer au football, tout simplement.