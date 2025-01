Une équipe stéphanoise métamorphosée ce samedi soir. Avec Eirik Horneland sur le banc, les Verts ont réalisé une prestation complète, tant défensivement que sur le devant de l'attaque. Car bien qu'amputés de ses poumons, les joueurs de l'ASSE se sont imposés trois buts à un face à Reims. Eirik Horneland s'est exprimé en conférence de presse.

Un match "fantastique" pour découvrir la Ligue 1

Eirik Horneland, nouvel entraîneur de l'ASSE : "Je ne savais pas forcément vraiment quoi attendre du premier match. On a surtout travaillé sur nos sessions, nous avons travaillé sur l'attitude, nous avons travaillé sur les habitudes à prendre. Le but étant d'essayer de créer des moments positifs. C'est fantastique. C'était vraiment beau. J'ai été très heureux de pouvoir admirer et voir cet esprit d'équipe. C'est quelque chose qui est très important pour moi, qui est très important pour Saint-Étienne. Puis, c'est très positif d'observer les joueurs s'exprimer sur le terrain et au niveau technique."

"On revient d'une période difficile, avec quatre défaites de suite. On a été un peu en difficulté sur la première mi-temps. Je trouve que c'est admirable. On a essayé d'ajuster au niveau tactique. Les joueurs ont répondu présent. Ils ont montré l'attitude qu'on attendait. Je suis content de le voir revenir après une telle série (...) On n'avait pas suffisamment de contrôle au milieu de terrain en première mi-temps. Il fallait parvenir à reprendre le contrôle. Lorsqu'ils ont couru pour marquer, un magnifique moment, plein de courage, avec beaucoup d'esprit d'équipe."

Découverte du style Horneland

Eirik Horneland : "Je pense que le style de jeu est extrêmement important. J'étais content de voir les joueurs se sentir à la fois détendus sur le terrain. En même temps, ils ont travaillé dur. Ils ont créé beaucoup de situations pour challenger l'adversaire, des 1 contre 1, des 2 contre 1, du 3 contre 2. On a créé pas mal de situations positives au cours de ce match. On a pu voir que ça leur a permis de développer la confiance. Je pense que c'est ce dont l'équipe a besoin, développer cette confiance."

La recette pour accrocher le maintien en Ligue 1

Eirik Horneland : "C'est vraiment une histoire de conviction, de leur donner le sentiment qu'ils sont capables, qu'ils ont cette possibilité de marquer. Il faut être patient, ne pas attendre que tout se passe dans les cinq premières minutes. C'est une question de patience, de discipline. Aussi procéder à des ajustements pour avoir une équipe très connectée. "