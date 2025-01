L'ASSE a affiché un visage complètement différent pour la première d'Eirik Horneland. Florent Toniutti a publié une vidéo dans laquelle il présente les principaux changements observés ce samedi. Extraits.

Florent Toniutti après ASSE - Reims : "On va commencer cette analyse par des chiffres en essayant de répondre à une question pour la première d'Eric Horneland. Quel a été le PPDA de Saint-Etienne ? Est-ce qu'ils sont allés chercher plus haut que d'habitude ? Et quelle a été l'intensité défensive des Stéphanois ?

Pour rappel, les équipes au PPDA les plus faibles sur les trois dernières saisons, donc ça veut dire les pressings les plus intenses dans le camp adverse sur la relance adverse, vous aviez Brann qui se situait juste derrière la AEK Athènes d'Almeida avec un PPDA de 6,78. Saint-Etienne avait un PPDA de 16,61 depuis le début de la saison sur les 15 premières journées. Les chiffres de Saint-Etienne les mettaient à la 17ᵉ place de Ligue 1 en termes de PPDA, 16ᵉ place en termes d'intensité défensive. Si je prends les chiffres face au Stade de Reims, le PPDA passe à 8,79. Ça nous placerait, si ça devenait la moyenne de Saint-Etienne, à la 3ᵉ place de Ligue 1 entre le PSG et le Racing Club de Lens.

Et sur le plan de l'intensité défensive, une intensité de 6. Ce qui nous mettrait Saint-Etienne à la deuxième place de Ligue 1 entre le PSG, là encore, et l'AS Monaco. Autant dire que si on s'arrête rien que sur les chiffres, la première d'Erik Horneland montre une énorme différence sur le plan de l'intensité, de l'agressivité défensive, du pressing."

Le travail défensif des offensifs

Florent Toniutti après ASSE - Reims : "En l'espace de quelques jours de travail, il y a déjà une patte qui a été posée par le Norvégien sur cet effectif, sans grand changement d'ailleurs de joueurs et d'utilisation de joueurs. Est-ce qu'Eirik Horneland a repris des choses qu'il avait déjà mises en place avec Brann ?

En termes de système, les deux systèmes se ressemblaient beaucoup avec un 4-3-3 où on retrouvait Cafaro, Stassin et Boakye sur la même ligne. C'était la même chose à Brann. avec trois joueurs qui coulissaient ensemble sur la largeur.

Boakye et Cafaro sont beaucoup plus à l'intérieur que ce qu'on imaginerait dans un 4-3-3 classique ou 4-5-1 où ils se situeraient au niveau des latéraux. Là, leur travail va être de sortir sur les défenseurs centraux. Le travail sur ur les latéraux va revenir à Mouton ou Bouchouari. [...] Le pressing imposé par l'ASSE montre l'envie de Saint-Etienne d'aller enfermer l'adversaire dans une zone, de créer une situation de supériorité numérique où on va pouvoir accentuer la pression et in fine essayer de récupérer le ballon pour repartir en transition. Si on prend des images de Brann, on retrouve le 4-3-3. On retrouve le travail des deux joueurs de côté qui doivent sortir et orienter d'un côté la relance et derrière on met de la densité côté ballon. C'est intéressant de constater déjà qu'on est dans le même projet et dans les mêmes idées."

Stassin essentiel pour les Verts

Florent Toniutti après ASSE - Reims : "On va prendre l'exemple de l'avant-centre Lucas Stassin, avant-centre belge qui est arrivé à Saint-Etienne pendant l'été et on va le comparer avec le travail défensif de l'avant-centre de Horneland du côté de Brann. n a toujours le point de départ. On a vu son travail défensif avec pressing haut. Il empêche la passe en retrait vers le gardien de but. Il essaye toujours de forcer l'adversaire à aller dans ce piège où les Verts sont plus nombreux. [..] Lucas Stassin défend sur le défenseur central ou sur le premier milieu axial pour couper la passe et effectuer un vrai pressing de sa part. Encore une similiude avec le jeu de Brann."

Des débuts très encourageants pour l'ASSE

Florent Toniutti après ASSE - Reims : "Ce qui nous amène à une conclusion assez évidente : Horneland est arrivé à Saint-Etienne avec son projet de Brann. Il a commencé à le mettre en place. La question qui se pose maintenant : Est-ce que dans la durée ça va fonctionner ? Le stade de Reims n'était pas non plus dans les meilleures dispositions a priori dans ce match. Mais c'est quand même encourageant de voir qu'en aussi peu de temps, le résultat sur les 90 minutes de jeu face à Reims est plutôt encourageant, on ne peut pas se le cacher."