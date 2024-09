Après deux semaines de trêve internationale, les formations de Ligue 1 ont rejoué au ballon rond ce week-end. Retour sur les différentes réactions des entraineurs à l’issue de la quatrième journée.

« Une belle victoire collective »

Après deux journées passées dans la zone rouge, Saint-Étienne profite de sa victoire face au LOSC pour s’emparer de la 16ᵉ place de Ligue 1. Olivier Dall’Oglio n’a ainsi pas caché sa satisfaction en zone mixte.

« C’est une belle victoire collective. On a vu une vraie, vraie équipe avec les valeurs qu’on veut voir ici. (…) Pour exister dans ce championnat, mentalement, techniquement et tactiquement, il fallait monter le niveau. Ce soir, j’ai vu beaucoup de choses que je souhaite revoir : la capacité à garder le ballon, la capacité à être plus solide défensivement. «

De son côté, Olivier Létang, président du LOSC, a passé une soufflante à ses joueurs. « Ce soir, le match que nous avons livré est honteux, j’ai honte de ce que nous avons proposé. » Bilan partagé par Bruno Génésio : « On a pris un but très tôt, c’était le pire scénario. On a beaucoup dominé mais on ne s’est pas procuré assez d’occasions nettes. »

Plusieurs formations font la course en tête

La bataille pour les premières places de Ligue 1 est rude. L’AS Monaco colle à Marseille et met ainsi la pression au récent champion de France (NDLR : le PSG). » Je pense que l’on mérite de gagner ce match, car nous étions la meilleure équipe. » Souligne Addi Hütter après la victoire des siens face à Auxerre (0-3). Il faut dire que le promu de Ligue 2 s’est heurté à plus fort ce samedi : « Je crois que Monaco a montré qu’ils étaient à un niveau auquel on ne peut pas encore accéder », concède Christophe Pélissier.

Les Monégasques bénéficient ainsi de la défaite du FC Nantes (1-2 contre Reims) pour se donner de l’air. Classés troisièmes avant la J4, les Canaris profitaient pourtant d’une série de deux victoires pour mettre la pression sur le duo de tête. « C’est une énorme déception. » Confesse Antoine Kombouaré en conférence de presse. « (…) On prend un but à la 90e minute qui nous fait perdre un point. » Une réaction rémoise qui plaît à Luka Elsner : « On prend les devants et ça, c’est génial. (…) Il y a une volonté constante de progresser, de faire les efforts. »

» Je ne retiens pas juste la victoire, mais surtout comment nous avons joué pour gagner », affirme Luis Enrique en conférence de presse. Les Parisiens ont effectivement retourné la situation (42′), avant de prendre le large par l’intermédiaire d’un doublé de Dembélé (42′ puis 74′). « Je pense qu’aujourd’hui, nous avons été meilleurs du début à la fin », rajoute le coach. Un scénario en effet cruel pour Brest, qui menait jusqu’à la 42e minute de jeu. « On a mené, il y a de la frustration, mais on est obligé de reconnaître que cette équipe était meilleure que la nôtre. » Concède Eric Roy, avant de pointer du doigt une carence importante de ses joueurs. « On leur a rendu beaucoup de ballons, on leur a facilité la tâche. »

De Zerbi se plaît en Ligue 1

L’Olympique de Marseille s’en est sortie de peu face à l’OGC Nice de Franck Haise. Réduits à 10 durant le dernier quart d’heure, les Phocéens ont dû faire face à une formation niçoise poussive. L’OM l’emporte par deux buts d’écart et est désormais classée deuxième du championnat.

« Je suis très content de l’énergie, avec le public, c’était très important. Je suis content, il y a une énergie collective pour aller de l’avant et s’améliorer. » Débarqué de Brighton, De Zerbi était attendu avec impatience en Ligue 1. »Je suis heureux à Marseille, je ne sens pas la pression. J’aime ce maillot et ce stade. »

Constat certes moins positif pour Franck Haise, qui n’a connu qu’une seule victoire depuis le début de saison. « Je pense qu’on a fait de bonnes choses mais à un moment au football, il faut être efficace. (…) Je suis plutôt satisfait du match, mais je ne peux pas être satisfait du résultat »

Still et Sage frustrés après le nul

Lens aurait pu retrouver le goût de la victoire après le nul concédé dans les derniers instants à Monaco (1-1, Frankowski 90+4). Mais les joueurs de Will Still quittent la pelouse de Bollaert frustrés. Le coach belgo-britannique retient cependant le positif : » Il y a une série d’invincibilités qui continue, on a maitrisé le danger, c’est positif. Il n’y a pas le résultat au bout, mais ce n’est pas trop grave. (…) Je suis frustré car j’ai toujours envie de gagner ».

Incapables de convertir, les Lyonnais partagent également cette frustration. « J’aurais espéré que mes joueurs soient récompensés. On avait la possibilité de l’emporter. » Affirme Pierre Sage, avant de rajouter : « On n’a pas converti nos occasions, c’est la différence entre les bons matches et les grands matches. »

Lueur d’espoir pour Toulouse et Angers

Le SCO a décroché son premier point ce weekend face au RCSA. » Ce point fait beaucoup de bien. On devait agir ce soir. Et prendre un point à Strasbourg, c’est bien pour nous. » Confirme Alexandre Dujeux. Menés au score, les Angevins ont par la suite égalisé à l’heure de jeu. Yahia Fofana, gardien du SCO, espère enchainer : « C’est le premier point de la saison, il peut nous donner de la force pour la suite. » Grosse déception en revanche pour Liam Rosenior. « Je suis très déçu de notre performance. » Confie le coach du RCSA. « Quand tu es moins performant avec le ballon, il faut réussir à ne pas prendre de but, ce qu’on n’a pas encore su faire. »

De son côté, Toulouse s’extirpe des dernières places de Ligue 1. Quinzième avant la victoire face au Havre, Toulouse se rapproche du top 10. « Évidemment, on est très heureux. On attendait cette victoire depuis des jours, des semaines, des mois. » Extériorise Carles Martinez après la rencontre. « C’est une défaillance collective, moi y compris. », souligne Didier Digard.« C’est vraiment une mauvaise prestation. C’est dur pour les gens qui ont fait le déplacement. »

Montpellier dans les abysses de la Ligue 1

Montpellier poursuit sa série de trois défaites consécutives. Après la claque subie à l’extérieur face au PSG (6-0) et les trois buts encaissés face à Nantes, le MHSC s’est incliné au Roazhon Park. » Il faut persévérer, il faut prendre des points contre Auxerre. Tous les matchs sont importants. Pour se sauver, il faut gagner des matchs. » Michel Der Zakarian espère faire mieux face à Auxerre le 22 septembre prochain.

De son côté, Julien Stephan jubile. Ses joueurs ont maitrisé la rencontre de A à Z. « On a pris le match par le bon bout, on a bien engagé les choses. On a réussi à prendre le score assez rapidement dans la rencontre, et puis même de doubler la marque. »