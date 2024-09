L’ASSE s’est imposée 1-0 contre le LOSC grâce à un but de Mathieu Cafaro. Voici la réaction du coach mais aussi celle du buteur et du néo-stéphanois Pierre Ekwah. Retranscription.

« L’apport des nouveaux a été intéressant » (Dall’Oglio)

« C’est une belle victoire collective. On a vu une vraie, vraie équipe avec les valeurs qu’on veut voir ici. On a aussi vu un public et dans des moments comme la fin de match, on a besoin de cette force. Bravo aux joueurs, bravo au public. On est tombés sur une très belle équipe de Lille, mais on a été très disciplinés. C’est ce qui nous a permis de gagner.

On a monté le niveau sur plusieurs aspects, notamment technique avec des séquences plus longues et intéressantes. On a vu des joueurs qui avaient plus confiance en eux, qui étaient capables de mieux tenir le ballon. L’apport des nouveaux venus a aussi été intéressant. Pour exister dans ce championnat, mentalement, techniquement et tactiquement, il fallait monter le niveau. Ce soir, j’ai vu beaucoup de choses que je souhaite revoir : la capacité à garder le ballon, la capacité à être plus solide défensivement. On a tout de même encore du travail, notamment sur coup de pied arrêté, sur le plan défensif comme offensif d’ailleurs.

Il y a eu beaucoup de courses et de dépense d’énergie. J’ai vu ça et c’est à renouveler. On est en train de construire une équipe, ça prend du temps. Je sais que certains sont très impatients, mais il va falloir être patients. Il nous manque encore quelques individualités, on a des blessés à récupérer, mais j’ai bon espoir de voir mon groupe lutter à chaque match. Dans ce championnat, on aura besoin de tout le groupe. Certains sont rentrés, d’autres peuvent aussi venir nous aider. »

« On a montré des belles valeurs » (Mathieu Cafaro après ASSE-LOSC)

« On a montré des belles valeurs. Aussi, on a fait une belle entame de match avec un but rapidement. Après, on a été très solide, on aurait pu marquer un ou deux buts de plus. On va retenir qu’on a pris les trois points et on sort d’une période difficile. Zuriko, il centre, je suis au deuxième tout seul et j’enroule. La célébration, je n’en avais pas… c’est l’anniversaire de ma fille donc un clin d’œil à elle. Le coach était content, il nous a dit qu’on avait montré de vraies valeurs. Si on continuait comme ça avec cet état d’esprit, on allait prendre des points ! À nous de continuer sur notre lancée. Déplacement difficile à Nice, toute façon il n’y aura pas de match facile donc à nous d’aller la bas et de prendre des points. »

« Une soirée parfaite » (Pierre Ekwah)

Pierre Ekwah (milieu de l’ASSE) : « C’était super cool de jouer dans ce stade mythique sous le maillot du club. Une première en ligue 1 dans la ligue qui a bercé mon enfance. Avec la victoire, c’est une soirée parfaite. J’avais déjà mes repères car on me les a donnés. Je me suis senti très à l’aise directement avec l’aide de mes coéquipiers et du staff pour jouer dans les meilleures conditions. On a marqué très tôt et ça nous a relâché, on a réussi à tenir pour la victoire. La recette ? Le mental et le chaudron ! Quand les deux sont ensemble, ça donne ça (rires). Il faut bien récupérer car il y a beaucoup de courses qui ont été effectués. Il faut bien récupérer pour attaquer la semaine comme il se doit. »