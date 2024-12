Les suiveurs de l'ASSE était perplexe autour de la somme de 6M d'€ depensée pour acquérir Zuriko Davitashvili. Mais le géorgien a largement fait taire ses détracteurs, prouvant à de nombreuses reprises ses capacités de mener la formation d'Olivier Dall'Oglio vers le maintien. Le géorgien, auteur de cinq buts et deux passes décisives, s'est livré dans les colonnes du Parisien.

Des débuts difficiles en Ligue 1

Un Zuriko Davitashvili "heureux" d'avoir été nommé joueur du mois d'octobre. "Mais c’est d’abord l’équipe qui compte", admet-il. Une mentalité qui décrit parfaitement le stéphanois de ce début de saison. Un joueur au sens collectif qui n'hésite pas à distribuer et à combiner. "Sans mes coéquipiers, je n’aurais pas gagné celle-ci.", conclue le joueur de 23 ans.

Le géorgien participe en effet grandement au retour de Saint-Étienne en Ligue 1. En 12 rencontres disputées, Zuriko Davitashvili est alors impliqué dans 63 % des buts stéphanois. Mais l'adaptation à l'élite du football français n'a pas été simple.

"Les débuts ont été un peu difficiles. Nous étions nouveaux en Ligue 1, j’étais nouveau aussi, et il faut du temps parfois aux équipes pour s’améliorer en termes de combinaisons et de tactiques." Dans l'hexagone que depuis août 2022, le joueur de 23 ans part de loin : "Le football géorgien n’est pas aussi rapide, la qualité était aussi meilleure, mais je me suis adapté. Je comprends maintenant le football français"

Pour autant, l'ailier de 23 ans remarque une progression dans la formation d'Olivier Dall'Oglio. "On arrive à jouer de manière plus compacte, avec un bon bloc médian, une bonne assise défensive et nous avons toujours des occasions de marquer des buts. Le plus important, et là où nous avons le plus progressé, c’est la défense."

Les supporters de l'ASSE boost Davitashvili

Le géorgien a rapidement pris ses aises sous la tunique verte. Dans un premier temps décisif durant la préparation (doublé contre Villarreal), Zuriko Davitashvili distribue sa première passe décisive face au LOSC (Cafaro, 6'). Le Stéphanois ouvre son compteur but moins d'un mois après face à l'AJ Auxerre, avant d'inscrire deux autres pions en seconde période. Son premier triplé en carrière, qu'il dédie aux supporters de l'ASSE.

Zuriko Davitashvili : " L’émotion après mon triplé était incroyable. Ce stade, avec nos supporters, est incroyable. Et quand vous marquez, surtout un triplé, ce stade c’est… plus qu’un rêve ! En Géorgie, les gens regardent mes matchs et même eux parlent du fait que les supporters stéphanois sont incroyables. Ce n’est pas un stade normal, nos supporters sont fous (rires). Ils aiment tellement le football. Ce triplé est le premier de ma carrière et peut-être que sans eux, je ne l’aurais pas fait."