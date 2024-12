L'AS Saint-Étienne s'est rendue à Rennes (5-0) ce samedi à l'occasion de la 13ᵉ journée de Ligue 1. Battus sur un score lourd de 5-0, les Verts ont souffert d'un arbitrage controversé. À la 36ᵉ minute, alors que le score était encore vierge (0-0), l'arbitre central Marc Bollengier, après consultation de la VAR, a accordé un penalty à Rennes et expulsé Mathieu Cafaro pour une main jugée volontaire dans la surface.

"J'ai un doute de savoir s'il y a contact entre le ballon et le bras"

À l'issue de la rencontre, l'arbitre s'est exprimé sur la décision qu'il a prise. Extraits.

"Tout simplement, au regard de la situation qui s'est présenté face à nous, vous avez une augmentation artificielle de la surface corporelle qui entraîne effectivement le penalty. Je vois immédiatement le caractère sanctionnable de la main, sur le terrain, j'ai un doute de savoir s'il y a un contact entre le ballon et le bras au regard de la vitesse et de la frappe qui est faite. Je laisse mon collègue de l'assistance vidéo travailler. Immédiatement, il est factuel avec moi en m'indiquant qu'il y a bien un contact du bras et du ballon.

Je suis invité à venir voir l'image. Une fois que j'arrive devant l'écran, je vois le contact du bras et du ballon. À partir de ce moment-là, la décision technique est un penalty et après cela, je demande à mon collègue de l'assistance vidéo de me donner plusieurs angles pour voir le côté disciplinaire, c'est-à-dire une exclusion potentielle. Effectivement, vous avez un geste délibéré qui vient entraîner ce contact du bras sur le ballon et une frappe qui part en direction du but, raison pour laquelle la sanction disciplinaire dans la continuité du penalty et donc une exclusion."

"Il y a le côté factuel des lois du jeu" (l'arbitre après Rennes-ASSE)

Interrogé sur l'esprit du jeu de sa décision, il répond avec beaucoup de sang froid : "Effectivement, l'esprit du jeu, une décision qui entraîne un penalty et accompagner d'une expulsion. Il y a le côté factuel des lois du jeu. La position de main est une augmentation de la surface corporelle. La décision technique est penalty et exclusion."