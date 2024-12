Les Verts se déplaçaient en Bretagne pour y affronter l'équipe de Jorge Sampaoli. Un déplacement compliqué qui s'est soldé par une nouvelle déroute (5-0). À l'issue de la rencontre entre Rennes et l'ASSE, Olivier Dall'Oglio s'est exprimé. Voici ses mots grâce à la radio France Bleu Saint-Etienne.

"Je suis très déçu, surtout par le comportement et le caractère de l’équipe après le penalty" (Dall'Oglio après Rennes-ASSE)

"Une déroute de plus, malheureusement, qui n’arrive pas au bon moment. Je suis très déçu, surtout par le comportement et le caractère de l’équipe après le penalty. J’attendais plus de rébellion. Je sais qu’ils en sont capables pourtant. Des obstacles, il y en aura d’autres, et des gros ! Nous avons une saison difficile à gérer. Quand il y a des obstacles, il faudra les surmonter et ne pas s’écrouler. Je ne suis pas satisfait de l’attitude de l’équipe.

Nous cherchons à comprendre la différence d’attitude à domicile et à l’extérieur. Il n’y a pas la même rage de gagner. Il faudra travailler là-dessus. Je n’ai pas toutes les explications, mais cela passe par une remise en question individuelle de chacun."

"C’est déjà compliqué à 11 contre 11, alors jouer à 10..."

Le geste de Cafaro ? "C’est difficile à expliquer ! C’est déjà compliqué à 11 contre 11, alors jouer à 10 rend les choses encore plus complexes. Ce sont les aléas du football, mais nous devons être plus solides. Nous avons des blessés, certes, mais cela ne peut pas être une excuse. Nous devons faire mieux. Pour Cafaro, c’est plus un réflexe qu’autre chose. L’arbitre applique la règle, je n’ai rien à dire à ce sujet."

Jusque-là, nous étions en place. La première occasion, c’est nous qui l’avons eue. Après, c’est vrai que nous avons été insuffisants sur le plan technique.

Quant à la réponse à Larsonneur sur une nécessité de travail plus ? "Si, il y a du travail, ça oui, on ne peut pas le nier. Nous travaillons, mais il faut aussi de l’humilité et de l’implication à tous les moments. C’est un apprentissage pour certains. Nous devons être plus forts que ça et montrer une détermination toute autre, surtout en deuxième mi-temps. Aujourd’hui, c’est une défaillance collective. Le collectif est notre force. Si nous lâchons le collectif, nous n’existons plus, et c’est ce qui s’est passé. Il faut une implication totale, de tous et à chaque instant."