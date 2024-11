Le talent géorgien de l’AS Saint-Étienne, Zuriko Davitashvili, a marqué les esprits en Ligue 1 avec un but magistral inscrit face à l’AJ Auxerre le 5 octobre 2024, qui vient d’être élu but du mois. Lors de cette rencontre de la 7ᵉ journée, les Stéphanois l’ont emporté avec panache, et Davitashvili a brillé par son efficacité et sa précision.

Ce but, désormais ancré dans les mémoires, a vu l’ailier géorgien conclure une superbe action collective. Sur une passe millimétrée de son coéquipier dans le couloir gauche, Davitashvili a contrôlé le ballon avec une finesse remarquable avant d’ajuster le gardien d’Auxerre d’une frappe enroulée pleine de précision. La trajectoire impeccable du ballon a laissé le portier sans réaction, tandis que les supporters stéphanois exultaient devant ce geste de grande classe. Ce moment de grâce illustre parfaitement les qualités techniques et la créativité de Davitashvili, qui apporte une dimension supplémentaire au jeu offensif de l'ASSE cette saison.

Davitashvili s'adapate à la Ligue 1

Cette récompense de « But du mois » en Ligue 1 vient couronner un début de saison prometteur pour le joueur géorgien et pour le collectif d'Olivier Dall'Oglio. Avec cette victoire contre Auxerre, Saint-Étienne avait pris trois points précieux dans la course au maintien. L’impact de Davitashvili, à la fois par ses prouesses individuelles et par son sens du collectif, se fait sentir ces dernières semaines. Auteur d'un triplé face à Auxerre, il a enchaîné la semaine suivante avec un doublé à Angers.

Bientôt joueur du mois ?

Zuriko Davitashvili, à 22 ans, est en train de se tailler une place de choix dans le cœur des supporters de l’ASSE, qui voient en lui un joueur capable de faire la différence dans des moments cruciaux. On espère que cette récompense en annoncera d'autres. En effet, Zuriko Davitashvili est nommé parmi les trois meilleurs joueurs du mois d'octobre. Qui de Barcola, Chevalier ou Davitashvili sera récompensé ? Réponse imminente.