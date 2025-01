Rennes s'enfonce dans la crise après une défaite frustrante face à Brest (1-2). Solide et opportuniste, le SB29 a su convertir ses rares occasions, notamment grâce à Ajorque et Magnetti. Ludovic Blas a réduit l'écart pour Rennes, mais la malchance et un Marco Bizot impérial ont condamné les Rennais, malgré une domination stérile et de nombreuses tentatives. Hués par leur public, les hommes de Sampaoli enregistrent leur 11e défaite en Ligue 1, se rapprochant dangereusement de la zone rouge. Brest, en revanche, se relance et revient à cinq points du Top 5, poursuivant ses ambitions européennes.