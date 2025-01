L'ASSE recevait le FC Nantes ce dimanche à 15h au stade Geoffroy Guichard. Pour cette occasion, les Verts voulaient repasser devant leur adversaire du jour et leur laisser la place de barragiste. Résumé de la rencontre diffusée sur les antennes de DAZN.

ASSE Nantes aujourd'hui à 15h. Le match commence avec une grosse possession stéphanoise mais les nantais se montrent dangereux en transition avec un Mathis Abline intéressant. C'est sur une grossière erreur que Nantes va ouvrir le score. Sur un ballon dégagé de la tête, Appiah tire sur Simon qui part au but et fusille Larsonneur sous la barre. 1-0 pour les canaris sur leur première occasion du match. Les Verts auront la possession durant toute la période mais sans se créer de véritables occasions de buts. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires sur ce score en faveur des visiteurs.

Trouver la solution

Il ne faut que deux minutes aux stéphanois pour se créer leur plus belle occasion du match. Sur un excellent travail de Fomba, Nguessan est lancé en profondeur et se présente seul face à Anthony Lopes mais ouvre trop son pied. Quel dommage ! C'est un attaque-défense. Les nantais ne misent que sur une contre attaque avec Mathis Abline où il est condamné à l'exploit. Le coach stéphanois effectue de nombreux changements avec Boakye, Tardieu, Amougou. Le dernier est proche de s'offrir une passe décisive involontaire lorsqu'il dévie le ballon sur un centre et voit Davitashvili reprendre d'une volée superbe mais contrée par un défenseur nantais.

Boakye fait une bonne entrée aussi. Il est proche de tromper Lopes sur une première frappe qui finit dans les bras de gardien adverse. C'est finalement, sur un ballon à 30, le ghanéen envoie un missile qui finit au fond des filets. 1-1 à cinq minutes de la fin. Les deux équipes se quitteront dos à dos dans ce match de mal classé.