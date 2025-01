L'ASSE accueillait le FC Nantes ce dimanche à 15h au stade Geoffroy-Guichard (1-1). L’enjeu était clair pour les Verts : dépasser leur adversaire du jour au classement et leur laisser la place de barragiste. Voici le résumé de cette rencontre diffusée sur DAZN avec le but en vidéo de Boakye.

Une première mi-temps frustrante pour l'ASSE

Dès le coup d’envoi, l’ASSE s’installe dans le camp adverse avec une large possession du ballon, mais les Nantais, dangereux en transition, se montrent menaçants grâce à un Mathis Abline inspiré. Contre le cours du jeu, Nantes ouvre le score sur une grossière erreur défensive. Après un dégagement de la tête, Appiah frappe involontairement sur Simon, qui s’échappe seul au but et trompe Larsonneur d’une frappe puissante sous la barre. 1-0 pour les Canaris sur leur première opportunité.

Malgré leur domination en termes de possession, les Stéphanois peinent à créer des occasions franches et rentrent aux vestiaires menés au score, laissant leurs supporters dans l’attente d’une réaction.

Une seconde période animée mais partagée

Au retour des vestiaires, les Verts affichent de meilleures intentions. Dès la 47ᵉ minute, sur une belle action initiée par Fomba, Nguessan est lancé en profondeur et se retrouve face à Anthony Lopes. Malheureusement, sa tentative manque de précision et file à côté. Saint-Étienne domine, mais les Nantais se regroupent en défense, misant sur les contres, souvent orchestrés par un Mathis Abline esseulé mais combatif.

Pour inverser la tendance, le coach stéphanois procède à plusieurs changements, intégrant notamment Boakye, Tardieu et Amougou. Ces entrées dynamisent le jeu des Verts. Amougou, par inadvertance, dévie un centre qui offre une occasion en or à Davitashvili, mais sa reprise est contrée in extremis par un défenseur nantais. De son côté, Boakye se montre percutant : une première frappe est captée par Lopes, mais sa persévérance finit par payer.

L’égalisation dans les derniers instants

À cinq minutes du terme, sur un ballon récupéré à 30 mètres, Boakye arme une frappe puissante qui vient se loger dans les filets adverses. L’égalisation récompense les efforts stéphanois. Les deux équipes se neutralisent finalement sur ce score de 1-1, un résultat qui n’arrange personne dans ce duel entre mal classés.