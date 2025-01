L'ASSE affrontait le FC Nantes dans un match de la peur. Alors qu'ils s'étaient tenus en échec à la Beaujoire (2-2), ils ont récidivé ce dimanche (1-1). Dans les enseignements à tirer, l'un d'entre eux, n'est pas passé inaperçu aux yeux de supporters stéphanois. Explications.

La situation de Matthieu Cafaro à l’AS Saint-Étienne est en passe de se tendre ces dernières semaines. Titulaire -régulier sous les anciens entraineurs, l’ailier stéphanois semble avoir perdu du terrain depuis l’arrivée d’Eirik Horneland à la tête de l’équipe. Le technicien norvégien, arrivé fin décembre pour relancer une équipe en quête de stabilité, a rapidement imposé ses choix et ses priorités, notamment en mettant l’accent sur les joueurs en forme et sur des profils plus offensifs et tranchants.

Boakye (ASSE) rayonne sous Horneland

Un exemple emblématique de cette tendance est Augustine Boakye, qui s’est imposé comme un élément incontournable sous Horneland. Auteur de trois buts en trois matchs, Boakye a pleinement profité de la confiance du coach pour s’illustrer et occuper une place grandissante dans le onze de départ. Cependant, lors du match face à Nantes, des incertitudes planaient quant à la capacité de Boakye à jouer l’intégralité de la rencontre. Malgré cette situation, Horneland a choisi de titulariser Djylian Nguessan, reléguant Cafaro au banc. Une première titularisation en ligue 1 pour le jeune joueur de 16 ans formé à l'ASSE qui ne comptait que quelques minutes dans le football professionnel.

L'entraîneur stéphanois a ajouté en après match : « Pour N’Guessan, il a vraiment été très bon à l’entraînement, j’avais vraiment aucun doute en le titularisant dans l’équipe aujourd’hui. Il a une qualité de balle intéressante, c’est une grande chance pour nous d’avoir ce genre de jeune joueur qui arrive en toute confiance. Tous les deux (Fomba et Nguessan) ont gagné leur place grâce à leurs entraînements. »

Ce choix est significatif à plus d’un titre. Non seulement Cafaro n’a pas démarré la rencontre, mais il n’est même pas entré en jeu, une décision qui laisse perplexe compte tenu de l’incertitude physique entourant Boakye. Ce constat souligne le manque de confiance accordé à Cafaro par le nouvel entraineur, une situation qui pourrait s’avérer préjudiciable pour l’avenir de l’ailier sous le maillot vert. Probablement la suite de sa sortie à la mi-temps au parc où il était peu inspiré.

Un divorce à venir ?

Sous contrat jusqu’en juin 2025, Matthieu Cafaro se trouve dans une position délicate. Bien que son expérience et ses qualités soient reconnues, son rendement en séances d’entrainement semble ne pas satisfaire Horneland. Ce dernier, connu pour ses exigences en termes d’intensité et de discipline tactique, pourrait continuer à se passer de Cafaro s’il ne parvient pas à s’adapter à ses attentes.

Pour inverser la tendance, Cafaro devra redoubler d’efforts à l’entrainement et profiter de la moindre opportunité pour prouver sa valeur sur le terrain. En attendant, la gestion de son cas par Horneland restera un sujet au sein du club et parmi les supporters.

Avec la dynamique actuelle et la préférence du coach pour d’autres profils, Cafaro pourrait envisager un transfert lors du prochain mercato pour relancer sa carrière. D'autant que des clubs de ligue 2 se sont renseignés sur son cas à quelques mois de la fin de son contrat !