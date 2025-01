Le coach de l'ASSE, Eirik Horneland s'est présenté en conférence de presse après le match nul de son équipe face à Nantes (1-1). L'entraîneur norvégien a justifié ses choix de compositions et s'est montré satisfait de l'état d'esprit et de la résilience de son équipe. Retranscription de propos diffusés sur Ici Saint-Étienne Loire.

Eirik Horneland (coach de l'ASSE) : « On cherche toujours à obtenir les trois points quand on joue à domicile mais ça a été un peu plus difficile ce soir. On a un peu perdu notre concentration quand on a encaissé le premier but. Leur but nous a rendu la tâche un peu plus difficile parce que ça leur a donné des raisons d’y croire et ça nous a fait jouer contre un bloc beaucoup plus compact pour le reste de la rencontre. Je suis très content que l’équipe ait continué à y croire, à essayer encore et encore et à ne jamais abandonner. On a joué de manière plutôt disciplinée et concentrée sur ce qu’on voulait faire, avec ce but égalisateur. Et ensuite on a continué à jouer pour essayer de prendre l’avantage. »

« On a beaucoup travaillé sur nos trois derniers matchs, on est plutôt sur un bilan positif avec 4 points et il faut qu’on continue de cette manière-là. »

Le coach de l'ASSE justifie les titularisations de Fomba et N'Guessan

« On a eu des difficultés contre cette équipe de Nantes qui a beaucoup joué dans la profondeur. Notre problème a été d’arriver à trouver des espaces entre les lignes et derrière leurs lignes, c’est vrai ce qui est le plus difficile à faire dans le football. C’est quelque chose sur lequel on doit continuer à travailler, arriver à mettre le danger dans le dernier tiers du terrain. Tout est une question de timing, de relation aussi entre les joueurs, c’est ce qui est le plus difficile à faire dans le football. »

« Ce qui nous a aidé c’est d’avoir des joueurs qui tentent leur chance de loin, on l’a vu avec Boakye, c’est vraiment une bonne chose pour l’équipe d’avoir ce type de joueur. »

« Fomba a vraiment fait une bonne semaine d’entrainement, il a une grosse présence physique et elle se développe petit à petit. C’est vraiment mérité qu’il puisse débuter cette rencontre. Je suis assez content qu’il ait réussi à disputer ce match. Pour N’Guessan, il a vraiment été très bon à l’entraînement, j’avais vraiment aucun doute en le titularisant dans l’équipe aujourd’hui. Il a une qualité de balle intéressante, c’est une grande chance pour nous d’avoir ce genre de jeune joueur qui arrive en toute confiance. Tous les deux ont gagné leur place grâce à leurs entraînements. »

Horneland salue la résilience de son équipe

« Ce qui nous a vraiment posé problème je trouve, c’est que Nantes marque le premier but. Ca nous a donné beaucoup plus de travail, il a fallu faire davantage d’efforts pour revenir dans cette rencontre. La première période a été difficile, on a eu à faire beaucoup de travail défensif, et nos positionnements ont aussi été difficiles. Mais je suis content que l’équipe ait su rester dans la rencontre et qu’elle ait réussi à prendre le pas sur l’adversaire. »

« Il y a souvent des erreurs dans le football mais le plus intéressant c’est la façon dont on y réagit. L’équipe a bien réagi, on l’a vu contre Reims et le PSG, on l’a encore vu ce soir contre Nantes. C’est vraiment ce qui compte pour nous. Évidemment le scénario du match aurait pu être plus facile mais on a réussi a tenir et à revenir. »

« Ce qui est important pour moi sur les trois matchs qu’on vient de voir c’est qu’on est apparu sur le terrain avec de l’ambition, une envie de jouer. Et on a montré qu’on avait un état d’esprit combattant pour revenir dans les rencontres lorsque le scénario n’était pas à notre avantage. »