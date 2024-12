Dure soirée pour l'ASSE. Les Stéphanois devaient enchaîner après une petite victoire à domicile face à Montpellier. Mais l'incapacité de performer à l'extérieur a encore frappé. Les Rennais ont crucifié les Verts à cinq reprises, à l'occasion de la 13ᵉ journée de Ligue 1.

Sixième défaite à l'extérieur en Ligue 1

La disette se poursuit pour les Verts. S'ils se sont honorablement inclinés à l'occasion du retour du derby (1-0), les Stéphanois sont retombés dans leurs travers ce samedi. "On ne peut pas accepter certaines attitudes sous prétexte qu’on joue à l’extérieur.", accusait Olivier Dall'Oglio quelques dizaines de minutes après le coup de sifflet final.

Mathieu Cafaro s'improvise en gardien avant la mi-temps (37'). Une main dans la surface de réparation, sanctionnée par un penalty et une expulsion. Réduite à 10, l'ASSE encaisse cinq réalisations face à un Stade Rennais pourtant muet depuis plus d'un mois. Dur bilan. Hors de leur base, les Stéphanois n'ont pris qu'un seul petit point contre 21 possibles.

Pierre Ekwah : "Après le fait de jeu, on n'a pas montré de caractère. C’est compliqué de jouer à 10 contre 11 surtout qu’on a du mal à l’extérieur. On aurait dû montrer plus de caractère. Je n’ai pas d’explications, mais c’est là où on a besoin de gros caractère. Il faut le montrer dans les actions, les courses, les duels. C’est clairement ce qui nous a manqué.

Il y a de la honte et de la colère. Il y a plusieurs choses en même temps. On ne sait pas réellement ce qui est arrivé. C’est difficile de mettre des mots sur tout ça. On n’explique pas. C’est compliqué, même si cette défaite, elle est différente des autres, car on était bien avant le fait de jeu. Dès qu’il y a eu le fait de jeu, on n'a pas su régler les problèmes."

"Une belle soirée", pour Ludovic Blas

Les Stéphanois sont déçus, voire abattus. Mais les joueurs de Sampaoli savourent une victoire tant attendue. Un premier succès pour le coach argentin au Roazhon Park.

Jordan James, mis au placard par Julien Stéphan, a réalisé une rencontre pleine face aux Verts : "C’est le plus important, on a été très bon en tant qu’équipe. C’est sûr que le carton rouge a aidé mais même avant ça, on était très dangereux. On en avait besoin, les dernières semaines ont été difficiles et c’est sympa pour les supporters de nous voir gagner avec la manière. On a hâte pour la suite. On a un très gros match à venir (le derby à Nantes dimanche 8 décembre), je sais que les supporters sont très excités (...) On en avait besoin, les dernières semaines ont été difficiles et c’est sympa pour les supporters de nous voir gagner avec la manière. On a hâte pour la suite."

Ludovic Blas (buteur et double passeur décisif) : "C'est une belle soirée, et nous sommes vraiment satisfaits. Cela fait beaucoup de bien. Il y a deux semaines, je vous disais que l'équipe ne lâchait jamais malgré le manque de réussite. Les choses ont un peu tourné en notre faveur, et c'est une belle récompense pour un groupe qui a beaucoup travaillé malgré les difficultés. (...) La semaine dernière, nous n'étions pas assez dangereux, mais aujourd'hui, nous avons montré de quoi nous étions capables.