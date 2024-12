Les U19 de l'ASSE sont sur une belle série et se sont replacés dans la course aux play-off. Et dans cette course, les Verts affrontaient l'un de ses concurrents : le Toulouse Football Club. Un match au sommet dans cette poule de U19 national. Résumé du match joué ce dimanche à 11h00.

La compo de l'ASSE

Delacroix - Ben Rahem, Camara, Boukadida, Hornech - Gadegbeku, Zerga, El Jamali - Ben Tiba, Cheikh, Guerroudj

Sont entrés en jeu : Mimoun Achour

Première stéphanoise

Le match commence de fort belle manière. Inspiré Nadir El Jamali ouvre le score pour l'ASSE et permet aux Verts de prendre immédiatement les commandes de cette rencontre. Une entame idéale pour les joueurs de Frédéric Dugand. Une entame qui va d'ailleurs se confirmer.

En effet, ce diable de Nadir El Jamali va s'offrir un doublé (comme lors du match aller) sur une belle combinaison (voir ci-dessous) et permettre aux U19 de faire le break contre cette solide équipe de Toulouse. C'est le score à la mi-temps dans ce choc de U19 national.

💚 Le doublé pour Nadir El Jamali ! Ça fait 2-0 pour les #U19N face au @ToulouseFC ! 👌 pic.twitter.com/63XAgqcxCf — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 1, 2024

Seconde toulousaine

Le second acte commence mal puisque les visiteurs réduisant la marque très rapidement. Une situation qui laisse le match nul envisageable. L'égalisation à 20 minutes de la fin du match va seller le score de ce match. Les Verts perdent deux points alors qu'ils menaient de deux buts. Vraiment frustrant !

Pour la prochaine rencontre, les Verts se déplaceront à Marseille pour un second match au sommet. Cette rencontre sera la dernière avant la trêve hivernale pour nos jeunes joueurs. Les U19 affronteront un second client pour finir l'année en beauté. Les stéphanois auront à cœur de faire le maximum de points pour aborder la deuxième partie de saison avec le plus de sérénité possible.

Crédit photo : asse.fr