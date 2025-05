Saint-Étienne a accueilli l'AS Monaco à domicile ce samedi dans un Geoffroy-Guichard. Mais l'ASSE s'est inclinée sur le score de 1-3 à l'occasion de cette 32e journée de Ligue 1. Le coach stéphanois Eirik Horneland s'est exprimé à l'issue de l'opposition. Voici sa réaction, relayée par Ici Saint-Étienne Loire.

"C’est dur à encaisser, émotionnellement."

Victorieux à domicile dans le derby il y a deux semaines, Saint-Étienne n'a pas été en capacité d'afficher le même visage face à Monaco. Dès la première minute de jeu, les Verts ont encaissé un premier but (0-1, Akliouche).

Eirik Horneland, coach de l'ASSE : "On a mal commencé, avec ce but encaissé dès la première minute. C’est dur à encaisser, émotionnellement. Il a fallu se battre, comme d’habitude depuis le début de la saison.

Pour moi, on avait vraiment trop d’espace entre nos lignes, surtout dans la construction. À chaque perte de balle, on était trop loin pour pouvoir se replacer correctement. Et ça, ça nous a clairement pénalisés. À la pause, je pensais qu’on allait réussir à corriger ça. C’est ce qu’on a essayé de faire pour reprendre le dessus, mais ce soir, les distances entre les lignes ont vraiment été un problème."

Horneland épuisé mentalement et physiquement ?

Après plusieurs occasions manquées, Zuriko Davitashvili remettait les compteurs à zéro en inscrivant le but de l'égalisation (1-1, 65'). Espoir de courte durée. Musrati redonne l'avantage aux Monégasques, 2 minutes plus tard (1-2, 67').

"En deuxième période, on s’est accrochés, on a tout donné, surtout dans leur surface. On a réussi à marquer, avec ce super but de Zuriko Davitashvili. Franchement, l’ambiance à ce moment-là, c’était incroyable.

Et là, je me suis dit qu’on allait pouvoir capitaliser sur cette énergie. Mais à peine trois minutes plus tard, on défend mal sur une action de Monaco, et on encaisse un autre but. On n’a pas su défendre comme il fallait, et une fois de plus, on s’est retrouvés à devoir courir après le score. C’est épuisant, mentalement et physiquement."

L'ASSE capable de rivaliser avec Monaco en Ligue 1

"Globalement, Monaco a été plus fort que nous. Ils ont été plus efficaces, dans les moments importants, des deux côtés du terrain. Ce qu’il nous manque encore, c’est la capacité à marquer dans nos temps forts, et à tenir dans les temps faibles. C’est ça, aujourd’hui, qui fait la différence entre eux et nous. Ça n’enlève rien à notre confiance dans ce groupe.

Quand on est à notre meilleur niveau, je suis convaincu qu’on peut rivaliser avec une équipe comme Monaco. Mais si ce n’est pas le cas, ça devient très compliqué.

Je pense que ce qui nous a vraiment posé problème, c’est l’intensité exigée par ce match. On a eu du mal à maintenir ce rythme-là tout au long de la rencontre. Et ça, ça a clairement joué dans l’issue du match."