À l'issue de la rencontre entre l'ASSE et Monaco (1-3), Eirik Horneland (ASSE) et Adi Hütter (Monaco), se sont exprimés au micro de DAZN afin de partager leurs impressions suite à la victoire de Monaco !

Adi Hütter (Entraîneur de Monaco) : "C’était un match difficile, mais selon moi, on méritait la victoire. Félicitations à Saint-Étienne, vraiment. J’aime cette équipe, j’aime leur manière de jouer, et leurs supporters sont incroyables. Ce n’est jamais facile de gagner ici. On prend trois points importants pour le classement, donc je suis très content.

Ce n’est jamais simple de gagner, encore moins sans Mika Biereth. Mais on a su répondre présent. On est deuxièmes du classement, et honnêtement, ce classement est complètement fou."

Adi Hütter (Monaco) : "Félicitations à Saint-Étienne"

"Je suis aussi très content que Marnes ait marqué, content pour tous les buteurs, et surtout pour l’équipe. Il y avait de la pression aujourd’hui, et on a su la gérer.

Pour moi, cette victoire est largement méritée. On avait une vraie crainte de perdre le contrôle du match avec deux attaquants, donc j’ai décidé de modifier un peu notre structure. C’était, à mes yeux, la meilleure décision tactique.

Concernant Mika Biereth, c’est triste. Il est mal retombé sur un adversaire, il s’est blessé, et c’était impossible pour lui de continuer. C’est la raison de son remplacement. Pour l’instant, je ne peux pas en dire plus. On attend les résultats de l’IRM pour savoir s’il pourra jouer les deux derniers matchs."

Eirik Horneland (ASSE) : "L’atmosphère ici est toujours exceptionnelle"

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Monaco, c’est une très bonne équipe. On a essayé d’imposer notre jeu dès le début du match, on a tenté de se battre. En fin de première période, on a réussi à revenir un peu dans le match. Puis, en seconde mi-temps, on a marqué, et dans cette ambiance, c’était magnifique. L’atmosphère ici est toujours exceptionnelle, et on voulait rendre ça aux supporters.

On voulait aller chercher les trois points, inscrire un autre but… mais on a concédé le deuxième, puis le troisième. Et en fin de match, on n’a plus vraiment réussi à y croire."

"Il faut garder notre style de jeu"

"On doit continuer à jouer ensemble, à faire circuler le ballon, à ne pas oublier les fondamentaux comme les passes simples. Il faut garder notre style de jeu, ne pas trop changer de système, mais réussir à en tirer avantage pour le prochain match.

Les supporters ? Ils étaient frustrés, comme nous tous. Mais ils nous ont dit qu’ils restaient derrière nous pour les deux derniers matchs de la saison, et j’ai vraiment apprécié ce soutien. Ce soir, on partage cette frustration ensemble. Demain matin, il faudra se relever."